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Другие планы: Константин Меладзе проигнорировал вечеринку 37-летней Брежневой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» презентовала собственный косметический бренд Vera.

Другие планы: Константин Меладзе проигнорировал вечеринку 37-летней Брежневой
Константин Меладзе (Фото: Globallookpress.com)

Вера Брежнева на личной страничке в Instagram опубликовала свежий фотоотчёт, который был сделан на презентации ее собственного косметического бренда Vera. Примечательно, что супруг экс-солистки группы «ВИА Гра» проигнорировал вечеринку исполнительницы, так и не появившись среди гостей. Перед объективами фотокамер певица была вынуждена позировать с подругами. На мероприятие артистки пришла и модель Елена Перминова. Кроме того, Вера пригласила на вечеринку и родную сестру — экс-супругу Александра Цекало — Викторию Галушко. Ни для кого не секрет, что Меладзе много времени уделяет работе и новым проектам, будучи музыкальным продюсером. Кроме того, супруг певицы стал наставником вокального проекта «Голос» на Первом канале.

В комментариях к снимкам одна из поклонниц певицы под ником @msim.kit поинтересовалась, почему возлюбленный Брежневой не появился на званом вечере. К слову, сама Вера ответила только на часть вопроса, не назвав причину, из-за которой Константин был вынужден пропустить праздник.

«А где ваш любимый супруг? Или у него уже предынфарктное состояние от вашей неугомонной энергии?!» — обратилась к певице ее подписчица.

«Такое состояние у всего моего окружения. Но мы очень довольны проделанной работой. Спасибо», — добавила Вера.

Вере Брежнева не стала отвечать на вопрос, почему Меладзе не пришел на ее вечеринку
Константин Меладзе пропустил вечеринку жены (Фото: Instagram.com/ververa)

Ранее певица комментировала слова хейтеров о «гостевом браке». Знаменитость поиронизировала над догадками поклонников, спросив о «гостях в их головах». Также экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что вполне счастлива рядом с любимым человеком. Об этом Вера не раз говорила и в интервью. По словам артистки, если она не показывает своего мужа в соцсетях, это еще не означает, что они с Меладзе переживают семейный кризис.

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Другие планы: Константин Меладзе проигнорировал вечеринку 37-летней Брежневой
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