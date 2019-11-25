«Волшебные девочки»: Брежнева обнародовала семейные кадры без Меладзе

37-летняя Вера Брежнева в День матери поделилась в Instagram семейными кадрами: на фото знаменитость позировала с мамой – Тамарой Витальевной, старшей дочерью 18-летней Соней и девятилетней Сарой.

Ранее в интервью Вячеславу Манучарову экс-солистка группы «ВИА Гра» объяснила, почему она редко показывает младшую наследницу. Исполнительница сослалась на хейтеров и их критические отзывы. Знаменитость не готова выводить детей на публичную арену. Тем более, что наследниц артистки больше интересует учеба. Старшая дочка Веры учится в Соединенных Штатах. Звездная мама старается как можно чаще навещать девочку, летая через океан.

Примечательно, что готовя подборку с семейными снимками, Брежнева не стала добавлять фото с мужем – музыкальным продюсером Константином Меладзе. Артистка заявляет, что ее чувства к любимому мужчине никак не связаны с виртуальной реальностью. И она не намерена делать частное достоянием общественности.

«Счастье быть дочкой такой мамы и быть мамой таких волшебных девочек», – отметила певица.

Ранее в беседе с поклонниками Вера прокомментировала слухи о гостевом браке. Знаменитость не смогла оставить без внимания домыслы, касающиеся ее взаимоотношений с супругом.

«Гостевой брак? Что вы несете? Что за гости в ваших головах?!» – отреагировала Брежнева.

Напомним, что певица вышла замуж еще в 2015 году. Торжественная церемония состоялась в Италии. На свадьбе присутствовали только самые близкие друзья пары.