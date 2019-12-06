«Я обычный человек»: Брежнева со своими шутками вышла на сцену Comedy Club

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не перестает удивлять поклонников и собственную семью новыми личностными открытиями. Помимо того, что Вера Брежнева дает концерты, записывает новые треки, снимается в клипах и кино, выпускает собственный косметический бренд, она также пробует себя в комедийном искусстве.

Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе приняла участие в съемках шоу Comedy Club. Однако на тот раз певица находилась на съемочной площадке в качестве стендап-комика. Вера показала на сцене свою миниатюру перед собравшимися зрителями, поиронизировав над тем, что мало кто видит в ней обычного человека. По мнению Брежневой, окружающие воспринимают ее в контексте сценического образа, ведь ее главным козырем всегда «считалась сексуальность». Однако сама певица, к подобному относится с юмором, заявляя, что она как и другие женщины ходит по магазинам, совершает покупки, не ощущая себя при этом «суперзвездой».

«Я обычный, нормальный человек! Я женщина в первую очередь… По утрам хожу в магазин за овощами», — добавила Вера.

Ранее в беседе с поклонниками на личной страничке в Instagram певица подметила, что всегда чувствует неуверенность в тех случаях, если ей предстоит выйти на сцену в мини-юбке. По словам артистки, в повседневной жизни она отдает предпочтение практичной одежде: леггинсам, свитшотам, кроссовкам и майкам.