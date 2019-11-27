Мачеха Веры Алдониной поделилась снимком на последних сроках беременности

Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, на котором она рядом со своим сыном Артемом и любимым мужем. На кадре Ольга на последних сроках беременности. Как известно, несколько дней назад она родила дочь Анжелику. Сейчас девушку уже выписали из больницы. Она находится дома в обществе своих родных.

Напомним, что Ольга Алдонина является мачехой для дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной. Девочка живет с бабушкой и дедушкой, но часто приходит в гости в новую семью своего отца. У нее прекрасные отношения с мачехой. Без ума она и от своего братика Артема.

больше по теме Сын Алдонина приревновал отца к дочери Юлии Началовой Артему не понравилось, что папа уехал на водном мотоцикле с Верой без него.

Нынешним летом у Евгения Алдонина был организован тренировочный лагерь для молодых футболистов в Турции. Он брал в эту страну всю свою семью. В том числе и Веру Алдонину.

Отметим, что певица Юлия Началова ушла из жизни в марте нынешнего года. Яркая исполнительница страдала подагрой. Она запустила болезнь. Смерть наступила от остановки сердца на фоне развивающегося сепсиса. Врачи ничем уже не смогли помочь звезде. Похоронили Юлию Началову на Троекуровском кладбище столицы. Проститься с ней пришли сотни людей, а также многие звезды шоу-бизнеса.