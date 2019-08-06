Вера Алдонина уедет от бабушки и дедушки в «Артек»

Пиар-директор скончавшейся почти полгода назад певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram сообщила, что дочь звезды двенадцатилетняя Вера Алдонина оправляется отдыхать в знаменитый лагерь «Артек». По словам пиарщицы, она периодически общается с бабушкой и дедушкой девочки, которые рассказывают об успехах внучки.

Оказывается, в июле Вера Алдонина много занималась саморазвитием. Участвовала и побеждала во множестве конкурсов (музыкальных и литературных), занималась подготовкой к мюзиклу, рисовала картины. Особенно Исаевой понравилась балерина, изображенная подростком.

Анна Исаева также поделилась архивным кадром, на котором можно увидеть счастливую Юлию Началову на дне рождения своего ребенка. Вере тогда исполнилось три или четыре годика. Как сказала пиар-директор исполнительницы, для не данные снимки особенные, потому что на них изображены счастливые мгновения праздника.

Отметим, что в середине сентября исполнится полгода, как Юлия Началова ушла из жизни. Ее дочь вступит в права наследства. Ожидается, что начнутся суды за квартиру исполнительницы. На часть жилья претендует ее бывший возлюбленный хоккеист Александр Фролов. Он на данный момент не собирается отказываться от своей части имущества.