Алдонин рассказал все, что знает о фильме про Юлию Началову

Стало известно, что Первый канал уже начал работу над картиной об умершей певице. Ее семья помогла с подготовкой к съемкам.

О том, что Первый канал собирается снимать биографический фильм о певице Юлии Началовой, стало известно в сентябре. При этом авторы проекта держат все подробности в секрете. Тем не менее, стало известно, родители певицы были не против съемок. Более того, они даже помогли создателям, предоставив личные вещи Юлии — повседневную одежду и сценические костюмы.

Стало известно, что главную роль — самой певицы — сыграет Марина Орлова. Экранный образ бывшего мужа Началовой Евгения Алдонина воплотит Алексей Гаврилов, известный по работе в сериале «Универ». Именно он и сообщил о запуске проекта.

Интересно, что сам Алдонин не принимал никакого участие в подготовке к съемкам картины. Как заявил сам спортсмен, он видел лишь снимки со съемочной площадки. Он отметил, что к нему не обращался никто из людей, причастных к проекту. Евгений подчеркнул, что «никак не относится» к съемкам фильма.