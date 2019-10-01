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Алдонин рассказал все, что знает о фильме про Юлию Началову

Стало известно, что Первый канал уже начал работу над картиной об умершей певице. Ее семья помогла с подготовкой к съемкам.

Алдонин рассказал все, что знает о фильме про Юлию Началову
Юлия Началова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

О том, что Первый канал собирается снимать биографический фильм о певице Юлии Началовой, стало известно в сентябре. При этом авторы проекта держат все подробности в секрете. Тем не менее, стало известно, родители певицы были не против съемок. Более того, они даже помогли создателям, предоставив личные вещи Юлии — повседневную одежду и сценические костюмы. 

Стало известно, что главную роль — самой певицы — сыграет Марина Орлова. Экранный образ бывшего мужа Началовой Евгения Алдонина воплотит Алексей Гаврилов, известный по работе в сериале «Универ». Именно он и сообщил о запуске проекта. 

Интересно, что сам Алдонин не принимал никакого участие в подготовке к съемкам картины. Как заявил сам спортсмен, он видел лишь снимки со съемочной площадки. Он отметил, что к нему не обращался никто из людей, причастных к проекту. Евгений подчеркнул, что «никак не относится» к съемкам фильма. 

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Тэги:

Евгений АлдонинПервый каналфильмфутболистЮлия Началова
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Алдонин рассказал все, что знает о фильме про Юлию Началову
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