ЗВЕЗДЫ

Наталью Власову не смутило наличие постельных сцен в новом клипе

Исполнительница нашумевшего хита «Я у твоих ног» выпустила новую песню и видео.

Наталью Власову не смутило наличие постельных сцен в новом клипе
Наталья Власова (Фото: пресс-служба)

Уходящий год выдался для 41-летней российской знаменитости необычайно плодовитым и богатым на события. Так, 29 ноября прославленная певица Наталья Власова выступит с юбилейным концертом в Vegas City Hall. А не так давно эстрадная исполнительница презентовала верным почитателям современную версию нашумевшего хита «Я у твоих ног». Артистка всю себя посвящает творчеству и карьере. По поступившей информации, Власова уже сняла клип на новую композицию «Дали».

Сейчас у Наталии кипит работа над песней «Скучаю», знаменитость также обещала порадовать поклонников видеороликом на этот сингл. Все творчество исполнительницы так или иначе пронизано любовной историей, взаимоотношениями двух небезразличных друг другу людей. Ведь именно это чувство позволяет артистке удерживать внимание публики к своей музыке и персоне.

Певица Наталья Власова
Наталья Власова весьма органично чувствовала себя в кадре (Фото: прессе-службы)

Режиссером нового ролика певицы выступил популярный клипмейкер Георгий Гаврилов. На протяжении двадцати пят лет он снимал в Соединенных Штатах известных артистов. Кроме того, кинодеятель создавал маленькие шедевры для Ирины Аллегровой, Игоря Крутого, Дмитрия Маликова, Лаймы Вайкуле и других исполнителей.

Павел Баршак снимался в клипе в присутствии беременной супруги (Фото: пресс-службы)

В новом клипе вместе с Натальей Власовой снимался актер Павел Баршак. Саму исполнительницу не смутило наличие в сценарии постельных сцен. Помимо всего прочего, партнер певицы не стал запрещать беременной жене присутствовать на съемочной площадке. В окружении знаменитости утверждают, что материал был снят очень реалистично.

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Наталью Власову не смутило наличие постельных сцен в новом клипе
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