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Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь

Стефания выступила против фамильярности, рассказав о малоприятном инциденте в столичном кафе.

Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь
Дмитрий Маликов с дочкой Стефания (Фото: Globallookpress.com)

Дочь Дмитрия Маликова после окончания школы поступила в МГИМО на факультет журналистики. Девушка сама ведет личную страничку в Instagram, делясь с подписчиками подробностями частной жизни. По словам Стефании, сейчас она все свободное время посвящает исключительно учебе. По этой причине наследнице именитой фамилии не хватает сил ни на что другое.

Однако Маликова все-таки смогла припомнить малоприятную историю, произошедшую с ней в одном столичном кафетерии на Фрунзенской. По словам Стеши, сидя за столиком, она пыталась сделать домашнее задание, совершенно не ожидая, что ее мысли будут прерваны вошедшими в кафе девушками.

«Вдруг максимально близко к моему столику подходят две девочки и кричат: «Это Маликова». Меня это смутило, потому что это было очень громко и неуместно», — посетовала дочка композитора, пожаловавший на «фамильярность» некоторых людей.

Стефания Маликова с семьей
Елена Маликова раскритиковала дочь, приведя в пример ее отца (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

Примечательно, что супруга Дмитрия Маликова в этой ситуации дочь не поддержала. Напомнив Стефании, что ее отец, будучи известным певцом и композитором, ежедневно сталкивается с подобными ситуациями в публичных местах. Но никогда не позволяет себе проявлять негативных эмоций, приветствуя подошедших к нему поклонников с доброжелательной улыбкой.

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Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь
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