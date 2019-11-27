«Пышущие ненавистью статьи»: поддержавший Ротару Басков привлек внимание Галкина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что народная артистка СССР планирует вернуться в Россию с концертами.

Максим Галкин, Наташа Королёва и Сергей Лазарев высказались в поддержку Софии Михайловны после слов Николая Баскова. «Золотой голос России» был недоволен той «открытой травлей», которая последовала на фоне истории о возвращении 72-летней Ротару на российскую сцену. Как писала «Комсомольская правда», народная артистка СССР планирует выступит на «Песне года». Кроме того, София Михайловна обдумывает предложения об участии в новогодних корпоративах.

По словам Баскова, ему было «неприятно читать пышущие ненавистью статьи» в адрес Ротару. Николай назвал певицу «великой и легендарной» исполнительницей, заявив, что он гордится своим знакомством с ней. С позицией музыканта в этом вопросе солидарен и супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса Максим Галкин. Телеведущий вслед за Сергеем Лазаревым и Наташей Королёвой отреагировал на слова артиста в соцсети, поддержав Софию Михайловну.

«Браво, солидарен», — отметил бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой. «Коля, все правильно!» — резюмировала Наталья. «Совершенно согласен с тобой», — согласился с коллегами по творческой сцене Максим Галкин.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также отреагировал на известие о возвращении Ротару с концертами в нашу страну. По мнению мужа Валерии, София Михайловна едет в Россию не ради денег. Своей позицией делился и супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасов заверил, что с удовольствием увиделся бы с Ротару в Москве, в случае, если она приедет на «Песню года».