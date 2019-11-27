ЗВЕЗДЫ

«Пышущие ненавистью статьи»: поддержавший Ротару Басков привлек внимание Галкина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что народная артистка СССР планирует вернуться в Россию с концертами.

«Пышущие ненавистью статьи»: поддержавший Ротару Басков привлек внимание Галкина
Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Максим Галкин, Наташа Королёва и Сергей Лазарев высказались в поддержку Софии Михайловны после слов Николая Баскова. «Золотой голос России» был недоволен той «открытой травлей», которая последовала на фоне истории о возвращении 72-летней Ротару на российскую сцену. Как писала «Комсомольская правда», народная артистка СССР планирует выступит на «Песне года». Кроме того, София Михайловна обдумывает предложения об участии в новогодних корпоративах.

По словам Баскова, ему было «неприятно читать пышущие ненавистью статьи» в адрес Ротару. Николай назвал певицу «великой и легендарной» исполнительницей, заявив, что он гордится своим знакомством с ней. С позицией музыканта в этом вопросе солидарен и супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса Максим Галкин. Телеведущий вслед за Сергеем Лазаревым и Наташей Королёвой отреагировал на слова артиста в соцсети, поддержав Софию Михайловну.

«Браво, солидарен», — отметил бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой.

«Коля, все правильно!» — резюмировала Наталья.

«Совершенно согласен с тобой», — согласился с коллегами по творческой сцене Максим Галкин.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также отреагировал на известие о возвращении Ротару с концертами в нашу страну. По мнению мужа Валерии, София Михайловна едет в Россию не ради денег. Своей позицией делился и супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасов заверил, что с удовольствием увиделся бы с Ротару в Москве, в случае, если она приедет на «Песню года».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовИосиф ПригожинМаксим ГалкинНаташа КоролеваСергей ЛазаревСофия Ротару
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пышущие ненавистью статьи»: поддержавший Ротару Басков привлек внимание Галкина
Интересно?
Поделись с друзьями: