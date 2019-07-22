Аллегрова продала квартиру в Майами ради виллы в Италии

Певица Ирина Аллегрова продала свою квартиру в Майами ради покупки дома на одном из самых дорогих курортов в Италии — Форте-деи-Марми. Причем ей пришлось еще изрядно доплатить, так как вилла стоила намного больше ее американского жилья. Зато теперь певица отдыхает в особняке с бассейном. Стоимость виллы Аллегровой составляет 3,3 миллиона евро. В переводе на русские деньги это примерно 232 миллиона рублей.

Отметим, что на данном европейском курорте расположены виллы модельеров Джорджо Армани и Миуччи Прады. С конца девяностых годов здесь же полюбили отдыхать олигархи с постсоветского пространства. Дорогой итальянский курорт уже окрестили пляжным Куршевелем для русских. Поговаривают, что русские богачи за одну ночь могут спустить здесь по 30 тысяч евро.

Обычным туристам на итальянском курорте не позавидуешь. Цены на отдых заоблачные. К примеру, аренда обычного пляжного лежака обойдется в 10-15 тысяч рублей в переводе на русские деньги.

Интересно, что Ирина Аллегрова мечтает открыть в Форте-деи-Марми небольшую булочную-кондитерскую. Добавим, что на курорте, где обосновалась знаменитость, живет всего порядка 9 тысяч человек. Российскую звезду почти никто не узнает в лицо, что ей очень по душе. Певица может спокойно гулять по улицам, сообщает «Комсомольская правда».