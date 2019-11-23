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«Дала по башке каблуком»: Ветлицкая раскрыла подробности романа с Маликовым

Певица до сих пор хорошо общается с бывшим возлюбленным.

«Дала по башке каблуком»: Ветлицкая раскрыла подробности романа с Маликовым
Наталья Ветлицкая. фото: Анатолий Жданов "Комсомольская правда"

Наталья Ветлицкая в передаче «Привет, Андрей!» не смогла объяснить, почему вернулась в Россию спустя столько лет. При этом она призналась, что уехала жить в Испанию только ради здоровья единственной дочери Ульяны, которой нужен был другой климат. Певица не стала скрывать, что никогда не хотела детей и появление на свет наследнице не сделало ее счастливой.

В беседе с Андреем Малаховым артистка вспомнила, как ее едва не убил первый муж и рассказала об отношениях с Дмитрием Маликовым. Одно время они жили в гражданском браке. «Дима хороший, классный парень, но мы были молодые. У нас была взаимная любовь абсолютно. Мы были влюблены 100%. Мы же не жили вместе, мы встречались. Романтическая была тема», — пояснила Наталья. Она вспомнила, что познакомилась с Маликовым на гастролях. Тогда он был очень юным и его повсюду сопровождала мама.

«Я не Димин вариант. Диме нужна была другая женщина, это изначально было понятно», — считает Ветлицкая. «Я же один раз действительно дала ему по башке каблуком. Это правда, что говорят. Такая я была огненная. Конечно, за дело дала. Там была железная набойка в каблуке. Короче, он ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать. И я была не готова к семейной жизни», — рассказала артистка.

Дмитрий Маликов в юности. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Наталья стала рассуждать, что нужно не спешить жить, но ей это было очень сложно. Певица подозревает, что прожила за раз несколько жизней. Также она вспомнила про дружбу с Жанной Агузаровой. «Она красотка. Я на нее всегда смотрела и думала: „Господь дал так вылепить это лицо, губы, этот профиль“. А какая у нее фигура. Мы с ней голые загорали на пляже, ну не на пляже, а в камышах. У нее фигура нереальная», — высказалась артистка. Она считает, что Жанна очень нежная и просто не может жить с грубыми людьми.

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Дмитрий МаликовНаталья ВетлицкаяНаталья Ветлицкая последние новостиПрограмма "Привет Андрей!"
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«Дала по башке каблуком»: Ветлицкая раскрыла подробности романа с Маликовым
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