«Дала по башке каблуком»: Ветлицкая раскрыла подробности романа с Маликовым

Наталья Ветлицкая в передаче «Привет, Андрей!» не смогла объяснить, почему вернулась в Россию спустя столько лет. При этом она призналась, что уехала жить в Испанию только ради здоровья единственной дочери Ульяны, которой нужен был другой климат. Певица не стала скрывать, что никогда не хотела детей и появление на свет наследнице не сделало ее счастливой.

В беседе с Андреем Малаховым артистка вспомнила, как ее едва не убил первый муж и рассказала об отношениях с Дмитрием Маликовым. Одно время они жили в гражданском браке. «Дима хороший, классный парень, но мы были молодые. У нас была взаимная любовь абсолютно. Мы были влюблены 100%. Мы же не жили вместе, мы встречались. Романтическая была тема», — пояснила Наталья. Она вспомнила, что познакомилась с Маликовым на гастролях. Тогда он был очень юным и его повсюду сопровождала мама.

«Я не Димин вариант. Диме нужна была другая женщина, это изначально было понятно», — считает Ветлицкая. «Я же один раз действительно дала ему по башке каблуком. Это правда, что говорят. Такая я была огненная. Конечно, за дело дала. Там была железная набойка в каблуке. Короче, он ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать. И я была не готова к семейной жизни», — рассказала артистка.

Наталья стала рассуждать, что нужно не спешить жить, но ей это было очень сложно. Певица подозревает, что прожила за раз несколько жизней. Также она вспомнила про дружбу с Жанной Агузаровой. «Она красотка. Я на нее всегда смотрела и думала: „Господь дал так вылепить это лицо, губы, этот профиль“. А какая у нее фигура. Мы с ней голые загорали на пляже, ну не на пляже, а в камышах. У нее фигура нереальная», — высказалась артистка. Она считает, что Жанна очень нежная и просто не может жить с грубыми людьми.