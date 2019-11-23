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«Мы с ней были очень бедными»: Ветлицкая обменивалась нарядами с Агузаровой

По словам звёздной исполнительницы, они с подругой очень часто друг друга выручали.

«Мы с ней были очень бедными»: Ветлицкая обменивалась нарядами с Агузаровой
Ветлицкая и Агузарова были подругами/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Ветлицкая, которая вернулась в Россию спустя 15 лет, вспомнила как ее коллега Жанна Агузарова спасла ее. Она дала подруге голубое платье для съемок клипа «Посмотри в глаза». Подруги в те непростые годы вообще часто обменивались нарядами для выступлений. Они покупали их в комиссионных магазинах.

Наталья Ветлицкая. Фото
Ветлицкая вспомнила дружбу с Агузаровой/http://globallookpress.com/

«Мы с ней были очень бедными. Покупали все в комиссионках. И передавали друг другу все хорошее, что у нас было. Поносил — передай другому. И сами шили себе», — заявила исполнительница.

Как отметила Ветлицкая, в какой-то момент ее жизни ей очень пригодились уроки труда в школе. Она, к примеру, сама сшила себе платье на выпускной вечер. Причем в этом ей помог популярный в те годы журнал «Бурда».

Певица также отметила, что она не частый гость в социальных сетях. Она осведомлена, что многие артисты сейчас на этом неплохо зарабатывают. Сама она рада этому факту. Как она выразилась, прекрасно, когда деньги приходят легким путем. При этом она сказала, что деньги нужны и ей, чтобы содержать своих близких, но она их предпочитает зарабатывать через творчество. Свое возвращение на сцену она объяснила тем, что так распорядилась судьба. Ее все время кто-то автоматически направляет по жизни, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Жанна АгузароваЖурнал "Бурда"Наталья Ветлицкая
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«Мы с ней были очень бедными»: Ветлицкая обменивалась нарядами с Агузаровой
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