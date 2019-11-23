«Он меня хотел зарезать»: Ветлицкая рассказала о зверствах первого мужа

Певица разоткровенничалась с Андреем Малаховым. Оказалось, что Павел Смеян угрожал ее родителям и изрезал всю спину своей любовнице. Досталось и самой артистке.

Наталья Ветлицкая в начале 2000-х покинула Россию и только сейчас решила вернуться. В передаче «Привет, Андрей!» певица расплакалась. Она заверила, что чувствует себя несчастной. Объяснить причину своей внутренней боли артистка не смогла. О своей тяжелой жизни она поведала Андрею Малахову. И первый, о ком вспомнила звезда, был ее первый муж Павел Смеян. Вместе с ним она исполняла песню «Непогода» и другие треки.

По словам Натальи, судьба ее завела замуж. Она призналась, что ей достался специфичный человек, сложный, тяжелый, но талантливый человек. Певица считает, что Павел был кем-то ранен, поэтому был обозленным и закрытым. По словам артистки, никто не может изменить человека и она не смогла.

«Никто не мог ничего сделать, когда он приходил к моим родителям с пистолетом, наставлял на них и говорил: „Короче, или она идет со мной, или я вас сейчас пристрелю“. Вот так это было», — пояснила Ветлицкая.

Она отметила, что не жалуется, а хочет прекратить все домыслы. Певица рассказала, что Смеян не мог никому из мужчин причинить вреда, но женщинам наносит увечия. «Я знаю, что одной женщине он всю спину ножом изрезал. Это будучи женатым на мне и это была его любовница, я потом узнала. Это был очень агрессивный опасный человек. Один раз он меня чуть не убил», — призналась артистка.

По словам Натальи, тогда она ушла от него и жила отдельно, но их позвали выступить на одно мероприятие, где Павел выпил. Певица просила его не выпивать алкоголь. По ее словам, этого ее мужу категорически нельзя было делать. Однажды он даже хотел зарезать ее тесаком, когда она его ослушалась. А тут они вернулись домой и артистка разрешила ему зайти.

«Это был ад. Это было невыносимо страшно. Когда все это произошло, он сказал: „Ну если ты со мной жить не хочешь, я тебя убью“. Ты типо не доставайся ты никому. Он повалил меня на пол, сел сверху и начал душить. У меня даже следы остались, я их просто гримирую. Я орала, орала. Это была ночь, никто не шелохнулся», — вспомнила Ветлицкая.

По словам звезды, она была сильной и смогла сбросить мужа с себя. Певица побежала к двери и стала убегать по этажам. Ей открыл дверь сосед, который также вызвал полицию. Когда артистка вернулась в квартиру с участковым, то на столе увидела нож. «Он меня хотел зарезать», — констатировала она. Но в тюрьму Павел так и не сел. У него был запланирован тур, поэтому Наталья забрала заявление. Ее об этом умоляла Максим Дунаевский. Зато после этого инцидента супруг дал артистке развод.

По словам Ветлицкой, спустя много лет Смеян нашел ее и попросил встречи. Тогда мужчина признался, что жизнь наказывает его за злодеяния. Он попросил прощения. «Я простила. У меня не было мести или злобы. Он потом мне много лет в кошмарах снился, что нападает, что убивает меня. Даже спустя 20 лет это было», — отметила артистка. Она выступила против домашнего насилия.