Наталья Ветлицкая выступит на юбилейном концерте Дмитрия Маликова

Много лет назад у двух звезд отечественной эстрады был бурный роман.

Певица Наталья Ветлицкая заявила, что ее можно будет увидеть на юбилейном концерте бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова. Выступление состоится 31 января 2020 года в Крокусе. Она исполнит суперхит «Душа», который много лет назад для нее написал именно этот музыкант. Добавим, что в следующем году Маликову исполнится 50 лет. Этому событию и посвящен концерт.

Как отметила Ветлицкая, Маликов уже в курсе, что она возвращается в Россию. У них уже была переписка. В то же время она опровергла слухи, что споет с Маликовым в дуэте. По ее словам, этот момент они пока еще не обсуждали. Певец просто пригласил ее на свое мероприятие, и она не отказалась.

Певица также вспомнила звезд шоу-бизнеса, с которыми ранее общалась. Она добавила, что не может их назвать своими близкими друзьями, скорее приятелями. Она назвала такие имена, как Сергей Мазаев, Федор и Светлана Бондарчуки, Филипп Янковский, Ольга Слуцкер.

«С коллегами пересекались на гастролях, но времени водить дружбу не было. Поэтому я и не могла порвать связи, которых не было», — заявила яркая исполнительница, которая спустя 15 лет жизни в Испании приняла решение вернуться на родину. В следующем году, напомним, пройдут ее концерты в городах России, сообщает «Комсомольская правда».