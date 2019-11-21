Наталья Ветлицкая давно покинула группу «Мираж», которая принесла ей известность. После успешной сольной карьеры в 2004 году она уехала жить в Испанию, где воспитывала свою единственную дочь Ульяну, которой ныне уже 15 лет. Артистка занималась бизнес-проектами, связанными с недвижимостью, но в этом году неожиданно решила вернуться в Россию и вновь заняться творчеством.

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Уже в начале октября Наталья выступит в Санкт-Петербурге, а потом с грандиозным шоу предстанет в Москве. Она уже поработала над новым образом. Недавно певица опубликовала снимки, на которых позирует с обновленной модной прической и в леопардовом манто. Как оказалось, она заставила преобразиться и Андрея Малахова. Он надел линзы вместо очков и подстригся ради встречи с Ветлицкой. Она согласилась дать ему первое откровенное интервью после возращения на родину.

В анонсе передачи «Привет, Андрей!», которая будут показана в субботу, 23 ноября, телеведущий поднимается в одну из квартир в высотном здании с красивым видом на Москву, где его ждет певица. Она его нежно приветствует и обнимает. Стало известно, что Наталья поведала Андрею, куда пропала в начале нулевых и почему вернулась. Она приоткроет завесу тайны своей личной жизни и вспомнит про роман с Дмитрием Маликовым.

Но главное, Ветлицкая заговорит о своей дочери, которую родила уже в зрелом возрасте во Франции. Имя отца девочки она не раскрывает, но артистка призналась, что рождение наследницы не сделало ее счастливой.

«Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная. Я не хотела детей. Мне казалось, что это дикая ответственность и что это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно, это просто испытание такое конкретное», — высказалась певица.

По ее словам, с рождением малыша жизнь уже принадлежит не родителю, а ребенку, начинаешь беспокоиться о нем каждую секунду. «Но мне рождение ребенка счастья не принесло», — поведала Наталья в студии «Привет, Андрей!». Примечательно, что сразу появились слухи, что Малахову пришлось не просто бороться за то, чтобы артистка дала интервью именно ему, но и выложить за это круглую сумму.

«Мы спросили у ведущего, сколько стоила Ветлицкая. В ответ Андрей прислал нам пять значков американского доллара, что, очевидно, означает „много“. Говорит, „лишил себя тринадцатой зарплаты, но это того стоило“», — пишет телеграм-канал «Татлер-батлер».