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«Переживала»: Шепелев намекнул, что его маму смущал возраст Жанны Фриске

Телеведущий разоткровенничался во время телеэфира.

«Переживала»: Шепелев намекнул, что его маму смущал возраст Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев. фото: globallookpress

На днях Дмитрий Шепелев перестал скрывать свой роман с 36-летней Екатериной Тулуповой. Он признался, что с девушкой у него завязались отношения из-за сына Платона, который подружился с ее дочерью. Сам телеведущий не стал раскрывать подробности романа, но, по некоторым данным, они уже около года живут вместе. Осенью прошел слух, что мужчина даже сделала своей избраннице предложение руки и сердца.

Тулупова — ровесница Дмитрия, которая имеет приличный достаток. Ее бывший супруг — основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Именно эта организация  владеет основным пакетом акций сети аптек «36,6». После развода девушка, скорее всего, осталась с приличной финансовой поддержкой. Ее можно назвать завидной невестой. Все указывает на то, что она понравилась родителям Шепелева.

Так вышло, что во время передачи «На самом деле», которую он ведет, обсуждали историю молодого танцора, который закрутил роман с 47-летней актрисой Аленой Галлиардт. Когда об этом узнала его мама, то была шокирована, ее смутил возраст избранницы сына. А брат главного героя выдал его умысел продвинуться в карьере за свет звезды.

«Я на самом деле могу поддержать брата и могу понять маму. Потому что я могу говорить исключительно о себе и я помню, как мои родители, моя мама переживала, когда узнавала о каких-то моих отношениях из социальных сетей. И ее тоже беспокоила разница в возрасте до тех пор, пока я не заговорил об этом открыто», — вдруг признался Шепелев.

По всей видимости, он имел в виду Жанну Фриске, которая была старше его на четыре года. Свой роман они первое время тоже не афишировали. А вот Тулупова, скорее всего, получила одобрение мамы телеведущего.

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Тэги:

Дмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеПередача "На самом деле"
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«Переживала»: Шепелев намекнул, что его маму смущал возраст Жанны Фриске
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