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Из брюнета в блондины: Шепелев разрешил шестилетнему сыну покрасить волосы

Также мальчик попросил в подарок электрогитару.

Из брюнета в блондины: Шепелев разрешил шестилетнему сыну покрасить волосы
Дмитрий Шепелев. фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев несколько дней назад перестал скрывать свой роман Екатериной Тулуповой. Он признался, что с дизайнером у него завязались благодаря сыну Платону, который подружился с дочкой девушки. По некоторым данным, пара уже около года живет вместе и даже готовится к свадьбе. Некоторым поклонникам не понравилось, что телеведущий спустя четыре года после смерти Жанны Фриске нашел ей замену. Другие поддержали звезду, так как одному воспитывать ребенка непросто.

Стоит отметить, что, несмотря на свою занятость, Шепелев все свободное время уделяет наследнику. Он старается его не баловать, ограничивает мальчика в гаджетах и следит, чтобы он учился хорошему, а не плохому. Шестилетний малыш уже давно проявляет интерес к музыке. Правда, ему нравится больше рок, а не поп-музыка. На днях Дмитрий удивился тому, как быстро взрослеет его ребенок. Необычным пожеланием мальчика он поделился в соцсети.

«Ему скоро семь, он любит Нирвану и попросил разрешение покрасить волосы. Как у Курта», — рассказала телеведущий.

Он вспомнил, как сам рос в Минске. Его родители были простыми — мама бухгалтер, а папа программист. По словам Шепелева, он не любил есть в садике манную кашу и пить чай с молоком. Также звезда ТВ отметил, что ходил в «позорных колготках», которые сползали и волочились за ним. «Мой сын слушает Нирвану и просит на Новый год электрогитару! Реально наши дети взрослеют быстрее чем мы», — заключил он.

Дмитрий отметил, что разрешил сыну покрасить волосы. Похоже, что скоро он станет блондином. Поклонники снова восхитились тем, какой телеведущий хороший папа. Многие вспомнили истории со своими детьми. «Зато человек уже знает чего хочет!», «Ну круто. Молодец! Пускай детства у него задержится подольше!», «Лучший, всегда надо поддерживать, рокер растет, терпения», — прокомментировали пост подписчики.

Шепелев с сыном
Шепелев с сыном. фото: кадр из передачи на Первом канале
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Дмитрий ШепелевЗвездные детиПлатон Шепелев
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Из брюнета в блондины: Шепелев разрешил шестилетнему сыну покрасить волосы
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