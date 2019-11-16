«Лучше бы так Жанну целовал»: Шепелева раскритиковали за фото с возлюбленной

Телеведущий перестал скрывать свой роман с Екатериной Тулуповой, но это понравилось далеко не всем.

Дмитрий Шепелев четыре года назад потерял свою возлюбленную Жанну Фриске. Он признавался, что сделал ей предложение, но свадьбу они так и не успели сыграть из-за болезни певицы. А около года назад в прессу просочилась информация, что сердце телеведущего больше не свободно. Во время отпуска за границей его видели с привлекательной блондинкой. Этой девушкой оказалась дизайнер Екатерина Тулупова.

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Слухи о романе Дмитрий подтвердил лишь 16 ноября. Он признался, что первыми подружились их дети. Телеведущий воспитывает сына от Жанны Платона, а у дизайнера есть дочка от прошлых отношений. Именно наследники их сблизили. Осенью появилась информация, что Шепелев сделала избраннице предложение. Ни подтверждать, ни опровергать слухи он не стал. При этом на совместном фото мужчина нежно целует Тулупову в щеку и выглядит счастливым.

Заявление Дмитрия и его фото с возлюбленной вызвало бурные обсуждения в Сети. Не всем понравился его выбор. «Лучше бы ты так Жанну целовал!!! Дура какая-то эта Тулупова как и твоя семейка. Жанна полюбила козла!! Пётр намного лучше», «Все таки слово партнёр как то режет слух», «И грустно и радостно. Любви и долгой счастливой жизни», «Быстро у вас прошла любовь», «Променял нашу Жанну на какую-то непонятную, эх», — прокомментировали пост подписчики.

Преданные фанаты вступились за Шепелева. Они считают, что телеведущий вовсе не должен подаваться в монахи после смерти любимого человека. «Счастья вам. Никого не слушайте», «Огромного счастья вам и вашим детям!», «Ну наконец-то фото Катюши появилось в ленте! Совет да любовь», — стали писать поклонники.