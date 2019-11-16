ЗВЕЗДЫ

«Лучше бы так Жанну целовал»: Шепелева раскритиковали за фото с возлюбленной

Телеведущий перестал скрывать свой роман с Екатериной Тулуповой, но это понравилось далеко не всем.

«Лучше бы так Жанну целовал»: Шепелева раскритиковали за фото с возлюбленной
Дмитрий Шепелев. фото: globallookpress.com

Дмитрий Шепелев четыре года назад потерял свою возлюбленную Жанну Фриске. Он признавался, что сделал ей предложение, но свадьбу они так и не успели сыграть из-за болезни певицы. А около года назад в прессу просочилась информация, что сердце телеведущего больше не свободно. Во время отпуска за границей его видели с привлекательной блондинкой. Этой девушкой оказалась дизайнер Екатерина Тулупова.

Слухи о романе Дмитрий подтвердил лишь 16 ноября. Он признался, что первыми подружились их дети. Телеведущий воспитывает сына от Жанны Платона, а у дизайнера есть дочка от прошлых отношений. Именно наследники их сблизили. Осенью появилась информация, что Шепелев сделала избраннице предложение. Ни подтверждать, ни опровергать слухи он не стал. При этом на совместном фото мужчина нежно целует Тулупову в щеку и выглядит счастливым.

Заявление Дмитрия и его фото с возлюбленной вызвало бурные обсуждения в Сети. Не всем понравился его выбор. «Лучше бы ты так Жанну целовал!!! Дура какая-то эта Тулупова как и твоя семейка. Жанна полюбила козла!! Пётр намного лучше», «Все таки слово партнёр как то режет слух», «И грустно и радостно. Любви и долгой счастливой жизни», «Быстро у вас прошла любовь», «Променял нашу Жанну на какую-то непонятную, эх», — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Преданные фанаты вступились за Шепелева. Они считают, что телеведущий вовсе не должен подаваться в монахи после смерти любимого человека. «Счастья вам. Никого не слушайте», «Огромного счастья вам и вашим детям!», «Ну наконец-то фото Катюши появилось в ленте! Совет да любовь», — стали писать поклонники.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна Фриске
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Лучше бы так Жанну целовал»: Шепелева раскритиковали за фото с возлюбленной
Интересно?
Поделись с друзьями: