Опрос: разрешили бы вы шестилетнему сыну покрасить волосы, как сделал Шепелев?

Дмитрий Шепелев в очередной раз показал всем, насколько он хороший отец. 19 ноября на своей странице в Instagram телеведущий рассказал, что его шестилетний сын Платон, юный фанат группы Nirvana, попросил на Новый год электрогитару и захотел покрасить волосы в блонд, чтобы быть похожим на Курта Кобейна. И Шепелев-старший дал «добро».

В соцсети, тем временем, не все согласны с решением Дмитрия, которого ранее уже критиковали за то, что его сын ходит с длинными волосами и хвостиком. Некоторые пользователи считают, что если до совершеннолетия запрещать мальчику ставить эксперименты над своей внешностью, то лет в 25 он, не исписанный татуировками и привыкший нормально одеваться, только «спасибо» скажет.

Кто-то на фоне этой ситуации даже вспомнил голливудских актрис Шарлиз Терон и Меган Фокс. Сыновья этих знаменитых женщин носят платья, а их мамы не видят в этом ничего плохого. Что примечательно, супруг Меган Фокс, 46-летний Брайан Остин Грин, спокойно гуляет по улице вместе с сыном, одетым в платье диснеевской принцессы, и тоже не видит в этом ничего зазорного.

А как считаете вы — всегда ли родители должны поддерживать желание детей изменить что-то в своей внешности или стиле одежды? С какого возраста люди должны предоставлять своим чадам полную свободу в принятии решений?