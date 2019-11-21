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Измена в отместку: муж Алены Галлиардт семь лет жил на две семьи

Актриса закрутила роман с молодым стриптизером, чтобы отомстить неверному супругу.

Измена в отместку: муж Алены Галлиардт семь лет жил на две семьи
Алена Галлиард. фото: instagram.com/alenagalliardt/

В студии передачи «На самом деле» оказалась 64-летняя женщина по имени Татьяна Бусалаева. Она рассказала, как недавно в ее руки попало видео, на котором ее взрослый и привлекательный сын Сергей целуется с «великовозрастной дамой». Героиня была шокирована, так как не думала, что ее наследник полюбит женщину — ровесницу своей матери. По словам Татьяны, сын стал отрицать, что на кадрах запечатлен именно он.

Как оказалось, на видео запечатлена известная 47-летняя актриса Алена Галлиардт, которая в одной из прошлых передач едва не обрела сестру, но девушка оказалась мошенницей. «Это просто похожий человек на меня. Мама, это не я, и не слушай никого», — стал настаивать на своем Сергей Бусалаев — один из лучших танцоров Москвы в эротическом жанре. Он рассказал, что много гастролирует. А вот брат мужчины Илья Бердихин сдал родственника. Он подтвердил, что Сергея связывают любовные отношения с Галлиардт.

Галлиардт целуется со стриптизером. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Эксперты проверили слова героя передачи на детекторе лжи. Прибор показал, что Сергей виделся с Аленой, переписывался с ней и говорил брату, что состоит с ней в отношениях. Более того, мужчина проболтался, что у актрисы проблемы с мужем. Он решил, что сможет продвинуться в карьере за счет Галлиардт и решить некоторые бытовые вопросы. После этого Бусалаев перестал отпираться и признался, что на видео запечатлен он.

Сергей до последнего отрицал, что у него роман с актрисой. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Когда в студии появилась сама Алена, то заявила, что родила Сергею и сына и дочку, раз его мама хочет внуков. «Он взрослый мальчик. Отпустите его! Отдайте его мне, нам очень хорошо, у нас потрясающие взаимоотношения, у нас волшебный секс, и это обоюдно», — заверила артистка. При этом Галлиардт не стала скрывать, что еще замужем за Александром Пановым, но отметила, что практически с ним не живет и не видится. «Это безобразие», — так прокомментировал поведение жены супруг актрисы.

А Галлиардт не стала скрывать свои отношения с молодым мужчиной. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Алена со слезами на глазах сообщила, что полтора месяца назад решила расстаться с мужем. «По его инициативе», — подчеркнула артистка.

«Оказывается, «моя горячо любимая жена» — это все грузинский пафос. У него есть женщина, с которой он встречается около шести лет. Более того, у них есть совместный ребенок — дочь по имени Алиса. Да, у меня нет детей, но я очень хотела ребенка, а муж был против», — пояснила Галлиардт.

По ее словам, супруг ей сам во всем признался. Она отметила, что видела его новую спутницу. Панов заверил, что у него не вторая семья, а увлечение. При этом он подтвердил, что у него есть семилетняя дочь.

Супруг Галлиардт. фото: кадр из передачи «На самом деле»
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Алена ГаллиардтЗвездные разводыПрограмма "На самом деле"
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Измена в отместку: муж Алены Галлиардт семь лет жил на две семьи
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