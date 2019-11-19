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Без фотошопа: Анджелина Джоли показала худую изможденную руку

Состояние здоровья актрисы вызывает опасения при таком внешнем виде.

Без фотошопа: Анджелина Джоли показала худую изможденную руку
Анджелина Джоли показала страшные руки. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

В Instagram 44-летней голливудской актрисы Анджелины Джоли попало непостановочное фото, на котором некая мать из мусульманской страны показывает ей своего ребенка.

Но бдительные поклонники обратили внимание на другую деталь снимка — у артистки на нем страшно худая рука с жутко проступающими венами. И хотя с лицом звезды вроде бы всё в порядке, рука как будто принадлежит очень изможденному человеку.

Известно, что Джоли предрасположена к раку. Недавно она откровенно рассказала об операциях, которые сделала, чтобы продлить свою жизнь. Врачи удалили ей обе молочные железы, а затем яичники и фаллопиевы трубы. Однако это не исключило возможность возникновения страшного недуга. Звезда призналась, что хочет прожить как можно дольше, чтобы провести больше времени со своими детьми (а их у нее шесть).

Несмотря на пугающие диагнозы и постоянные обследования, Анджелина продолжает сниматься в самом кассовом кино. Недавно она блистала на экране в фильме «Малефисента 2», появилась на съемочной площадке нового фильма Marvel и попросилась в киновселенную «Звездных войн».

Отметим, что на постановочных фотосессиях с руками актрисы все в порядке. Неужели она скрывает от зрителей свое истинное состояние здоровья?

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Анджелина Джолиженское здоровьеЗдоровьеновые фото Анджелины Джолируки
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Без фотошопа: Анджелина Джоли показала худую изможденную руку
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