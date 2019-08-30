КИНО

Анджелина Джоли хочет получить роль в «Звездных войнах»

Актриса нацелилась на попадание в будущие фильмы киносаги о джедаях.

Анджелина Джоли хочет получить роль в «Звездных войнах»
Анджелина Джоли хочет попасть в «Звездные войны». Фото: Li Muzi/Xinhua

Голливудская актриса Анджелина Джоли, активно сотрудничающая с компанией Disney, хочет ворваться в кинофраншизу «Звездных войн». 44-летняя звезда уже покорила роль канонической диснеевской злодейки Малефисенты и получила место в киновселенной Marvel (фильм «Вечные»), а теперь нацелилась на еще один популярный продукт компании — сагу о джедаях.

На выставке D23 Expo у актрисе подошли журналисты канала MTV и спросили о «Звездных войнах». Она ответила, что не просто хочет сняться в них, а уже даже обсудила этот вопрос с режиссером Джеем Джеем Абрамсом

«Я загнала его в угол в коридоре и сказала, что не понимаю, почему я еще не в «Звездных войнах», — рассказала Джоли.

Что ответил режиссер, пока неизвестно. Добавим, что за последние четыре года было снято три новых фильма легендарной киносаги, посвященных постаревшим Люку Скайуокеру, Хану Соло и их потомкам (последний выйдет на экраны 20 декабря 2019 года), а также два спин-оффа. Но затем готовится следующая, четвертая трилогия, так что у Анджелины есть все шансы появиться в кадре со световым мечом.

Хотите увидеть Джоли в роли рыцаря-джедая?

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«Звёздные Войны»DisneyАнджелина Джоли

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Анджелина Джоли хочет получить роль в «Звездных войнах»
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