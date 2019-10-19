Зрители и кассиры кинотеатров о «Малефисенте-2»: «Красочный аттракцион не только для маленьких»

Дети всех возрастов с нетерпением ожидали выхода продолжения волшебной истории о Малефисенте. Но, как оказалось, средний возраст «деток» ощутимо далек от определенного для фильма возрастного ценза «6+».

В России вышло продолжение грандиозного фильма-сказки о злой незлой колдунье. В главной роли великолепная Анджелина Джоли. И некоторые рецензенты уже отзываются о фильме как о собрании наиболее выигрышных ракурсов актрисы.

А мы и не против. Если красивая колдунья красиво себя подает в красивой истории – это же замечательно!

Мы перемолвились словечком с кассирами больших кинотеатров и вот, что они нам рассказали по итогу первых дней проката.

Ольга, Краснодар

«Сначала строем шли молодые пары и барышни старше 25 лет. Концепция поменялась буквально на следующее утро – молодые мамочки с детьми и полные семьи. Обычно это правило работает на мультфильмах и заведомо детских сказках.

Но тут и афиша темная, и сама Малефисента грозная на постере – непонятно, почему не боятся. Обычно это несколько отпугивает мам. Но, скорее всего, Анджелина Джоли – сама по себе брэнд, так что идут на нее. Когда еще полюбуешься такой стильной ведьмочкой? Сама еще не смотрела, некогда. Но обязательно схожу, народ выходит с сеансов волшебный».

Владимир, Екатеринбург

«Много билетов выкупили по предварительной кассе. Я как раз работал в день премьеры – на выходные мужчины выкупали по несколько билетов, видимо, для всей семьи. А в текущем режиме больше молодежь. «Места для поцелуев», все такое.

В пятницу с утра было даже затишье по запросам, хоть залы были полные – предзаказы. А вот после обеда та же история – парочки и веселая молодежь. Приходила большая компания косплееров, жаль, сфотографировать не удалось. Наша Малефисента ничуть не хуже была».

Индира, Москва

«В четверг думала, что умру. Малефисента нужна была всем! Вернее, всем нужна была только Малефисента. Под вечер даже скандалистка была с претензией, что ей не досталось места. В общем, Джоли в очередной раз всем задала жару. Много молодежи, мало мам с детьми. В пятницу организованно были несколько классов. Не совсем первоклашки, конечно – класс 5-7. Думаю, это правильно: смотреть фильм, потом обсуждать с учителями.

Какое бы там ни было фэнтези, оно все равно несет в себе какие-то понятия добра и зла и это все можно превратить в обучающий момент. Причем так, что дети и не заметят. А сказка красивая, я видела. Рассказывать, конечно, не буду, но скажу, что зрелище – супер!»

А что говорит всезнающая Сеть?

Если кассиры кинотеатров могут наблюдать реакцию зрителей массово, то отзывы в сети индивидуальны и достаточно неоднородны. Все сходятся во мнении, что Джоли великолепна и неподражаема, но кому-то не нравится смысловая нагрузка, кто-то считает, что фильм перегружен деталями, а кого-то не устраивает то, что история отошла от привычного текста сказки.

Кинокритик Александр Казанцев говорит о том, что фильм поверхностный, но это вполне компенсируется тем, что в нем множество красивых сложных трюков. И одно только это может примирить зрителей с недостатками картины.

Критик Давид Абабеков называет «Малефисенту» волшебным семейным фильмом и рекомендует к просмотру тем, кто любит фэнтези и уже оценил первую часть. При этом он признает, что фильм – не абсолютный хит.

Такое же мнение у Кирилла Горячок: он считает, что даже при отсутствии железной логики в повествовании, фильм все равно является не худшим образчиком семейных картин. Кирилл называет «Малефисенту» яркой и очень симпатично нарисованной сказкой.

Александр Чекулаев заметил в фильме чрезмерную политкорректность и выпяченную толерантность. Критик отметил восхитительную качественную картинку, впрочем, назвав остальное «диснеевской сахарной ватой».

А Даниил Семенов и вовсе называет рассказанную историю избитой, но при этом удивляется: «…история, которая все равно притягивает зрителя. Не иначе как Анджелина Джоли и в жизни настоящая колдунья».

Зрители говорят о том, что создатели не смогли решить, что же они сами задумали: эпическое фэнтези или детскую сказку. Впрочем, эти два понятия конфликтовать между собой не могут.

Так что если у вас есть свободное время, погрузитесь в волшебный мир Малефисенты – судя по отзывам, жалеть не придется.

Вы уже решили, на какой сеанс пойдете?