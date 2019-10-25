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Жизненная трагедия: Джоли рассказала об удалении молочных желез и яичников

Предрасположенная к раку актриса хочет продлить свою жизнь ради детей.

Жизненная трагедия: Джоли рассказала об удалении молочных желез и яичников
Анджелина Джоли продолжает играть в самых громких премьерах Голливуда. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Американская кинозвезда Анджелина Джоли откровенно рассказала о своей борьбе с раком. В своей авторской колонке в журнале Time актриса поделилась страшными воспоминаниями и мыслями по поводу этой беспощадной болезни. В частности, она поведала, что ее бабушка и мать умерли от рака молочной железы. Последняя завещала, чтобы дочь проверилась на возможность заболевания. Анджелина так и сделала, узнав, что она тоже предрасположена.

Чтобы не заболеть, актриса позволила сделать себе ряд профилактических операций. Ей удалили обе молочные железы, а затем яичники и фаллопиевы трубы. Это уменьшило риск возникновения опухолей, но не ликвидировало его полностью.

«Меня часто спрашивают, как мой выбор и то, что все о нем знают, повлияли на меня. Я просто чувствую, что пошла на это ради улучшения своих шансов, чтобы увидеть, как мои дети станут взрослыми, и встретиться с внуками. Я надеюсь дать им как можно больше лет, проведенных со мной», — пишет Джоли.

О шрамах, которые остались после операций, актриса сказала, что они напоминают ей о том пути, что она прошла. В своей статье она много говорит о современных методах диагностики рака и о том, как важно не нервировать друг друга, чтобы стрессы не перерастали в страшную болезнь.

«Не нужно ждать, пока кто-то заболеет, чтобы понять, что забота о нем и ограждение его от вреда необходимы», — добавила звезда.

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Жизненная трагедия: Джоли рассказала об удалении молочных желез и яичников
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