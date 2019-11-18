Лариса Долина показала усыпанную цветами могилу Началовой

Дочь артистки отметила, что каждый день кто-то приходит на погост.

Юлия Началова неожиданно скончалась в марте этого года. Врачи боролись за жизнь певицы, но она сгорела буквально на глазах. 38-летняя девушка умерла из-за сердечной недостаточности и заражения крови. Смерть молодой звезды стала настоящей трагедией для ее близких и друзей.

1 декабря 14 лет исполнится дочке Юлии Вере. За девочкой теперь приглядывают бабушка с дедушкой, а также отец малышки Евгений Алдонин. К слову, наследница Началовой обладает хорошими вокальными данными и тоже выступает на сцене. Помогает ей и крестная мама Лариса Долина. Она окружила девчонку любовь и заботой. А накануне семья артистки побывала на могиле Началовой. Снимки с кладбища опубликовала дочка певицы Ангелина.

В соцсети девушка разместила снимки могилы, утопающей в цветах, венках и игрушках. Памятник там еще не установлен. Скорее всего, Долина приобрела букет цветов для своей близкой подруги, а Ангелина также принесла плюшевого белого медведя.

«Друга привезли снежного остаться, видно, что каждый день кто-то приходит. Ох, кися», — написала дочка Ларисы Александровны.

Многие написали добрые слова в адрес Началовой. Поклонники признаются, что еще не свыклись с ее уходом. «Невозможно поверить, осознать», «У меня до сих пор не укладывается в голове…», «Не верю, что Юлечки больше нет», «Юленька, наша девочка….», «Вечная память», — прокомментировали пост подписчики.