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Юлия Началова просила Исаеву пиарить ее свадьбу с Алдониным

Пиар-директор вспомнила, с чего начиналась их совместная деятельность.

Юлия Началова просила Исаеву пиарить ее свадьбу с Алдониным
Юлия Началова просила Исаеву пиарить ее свадьбу/globallookpress.com

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева вспомнила в Instagram, с чего начиналась ее совместная работа с певицей. По ее словам, много лет назад исполнительница попросила попиарить ее свадьбу с футболистом Евгением Алдониным. Именно Анна Исаева писала все тексты с этого праздничного мероприятия. Как сказала пиар-директор Началовой, в те годы она работала на многих знаменитостей. Причем Началова об этом знала и относилась спокойно.

«В ту пору я пиарила свадьбы Алсу и Яна Абрамова, Олега и Марины Газмановых, Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко, Авраама Руссо и Морелы Фердман, Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова и, конечно, Наташи Подольской с Владимиром Пресняковым», — рассказала Анна Исаева.

Также она отметила, что в последние месяцы все говорят о ней исключительно, как о пиар-директоре Юлии Началовой. Сама она бы хотела, чтобы ее воспринимали все-таки прежде всего, как Анну Исаеву.

Кроме того, в одном из недавних комментариев она прочитала: «Как хорошо, что Началова не была балериной. А то бы Исаева претендовала на место в «Большом». «Мне очень понравился коммент. Честно! Человек с хорошим юмором. А я умею над собой посмеяться, это близкие знают. Мой брат, услышав его сказал мне: «Я бы на этот балет сходил, поржать!». И этот коммент меня вдохновил! Я не обижаюсь», — заявила она.

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Юлия Началова просила Исаеву пиарить ее свадьбу с Алдониным
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