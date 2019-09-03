Лариса Долина рассказала об успехах дочери Юлии Началовой

Начало нового учебного года в России стартовало, как всегда шумно, празднично и весело. Кроме традиционных линеек в школе и выступлений самодеятельности, в столице прошел и крупный концерт. Его организовал телеканал МУЗ-ТВ и пригласил российских звезд, среди которых были и Лариса Долина с Александром Панайотовым. Они исполнили песню Юлии Началовой «Школа, школа».

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А после выступления певица, которая, кстати, является крестной мамой 12-летней Веры Алдониной, рассказала об успехах дочери скончавшейся звезды. По словам Ларисы Долиной, после произошедшей в марте трагедии, она постоянно находится на связи со своей крестницей и помогает девочке всем, чем может.

Как отмечает кума Началовой, Вера везде успевает и все у девочки все получается. Она растет хорошим музыкантом, выступает с сольными концертами, на которых играет на фортепиано с симфоническим оркестром, пишут «Дни. ру».

«Она большая молодец и я ею горжусь», — подчеркнула Долина.

Напомним, Юлии Началовой не стало 16 марта этого года. У артистки остановилось сердце после заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет.