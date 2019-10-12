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Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой

Имуществом певицы завладеет не только ее дочка, но и другие родственники.

Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой
Юлия Началова. фото: globallookpress.com

Юлия Началова скоропостижно ушла из жизни 16 марта 2019 года. Певица незадолго до трагедии попала в больницу. Коллеги, друзья и близкие молились за молодую артистку, но врачам не удалось спасти ей жизнь. Как оказалось, причиной смерти девушки послужило заражение крови, а также сердечная недостаточность. У Юлии осталась 12-летняя дочь Вера. Девочка поддерживает отношения со своим отцом Евгением Алдониным, но воспитывают ее также бабушка и дедушка.

Недавно возобновились судебные слушания касательно наследства Началовой. Ранее разбирательства были приостановлены до того момента, как вступят в свои права. Скандал разгорелся вокруг 167-метровой элитной квартиры в Москве. Часть недвижимости была оставлена бывшему возлюбленному звезды хоккеисту Александру Фролову, но родители девушки были с этим несогласны. Незадолго до смерти Юлия хотела признать их сделку с Фроловым недействительной.

Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере. Теперь родственники Началовой стали полноправными владельцами ее четырехкомнатной квартиры, а также получили права на ее песни. Фролов в свою очередь отозвал иск к бывшей жене. Теперь ему также не нужно погашать долг в 26 миллионов рублей перед нижегородской компанией, которая занималась делами певицы, об этом пишет «Московский Комсомолец».

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Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой
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