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Галкин продемонстрировал, в какой прекрасной форме находится Долина

Юморист оригинально поздравил давнюю подругу с днем рождения.

Галкин продемонстрировал, в какой прекрасной форме находится Долина
Лариса Долина в прекрасной форме/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram оригинально поздравил с днем рождения свою давнюю подругу, певицу Ларису Долину. Он опубликовал кадры с одной из программ с ее участием. В зале можно увидеть большое количество зрителей. Лариса Долина поет песню, а вся публика ей аплодирует.

Лариса Долина. Фото
Лариса Долина в прекрасной форме/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Поражает, в какой прекрасной форме находится звезда. Она заметно похудела за последнее время. Напомним, что именно 10 сентября исполнительница отмечает очередной день рождения. Ей исполняется 64 года.

Отметим, что Лариса Долина начинала свою эстрадную карьеру еще в семидесятых годах прошлого века. Она выступала в эстрадном оркестре «Мы одесситы». В будущем она стала одной из самых ярких звезд на российской эстраде.

Напомним, что певица является крестной мамой для дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной. После смерти исполнительницы она окружила ребенка заботой. Порой Долина навещает Веру, которая вскоре вступит в права наследства. Она станет хозяйкой квартиры Юлии Началовой.

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Тэги:

Вера Алдонинадень рожденияЛариса ДолинаМаксим ГалкинЮлия Началова

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Галкин продемонстрировал, в какой прекрасной форме находится Долина
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