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Савельева поддержала тренд на удлиненную челку

35-летняя Саша Савельева опубликовала в Stories свежее фото, где позирует рядом со стилистом Владом Лисовцом. Возможно, совет про модное ныне изменение прически ей дал именно он.

Савельева поддержала тренд на удлиненную челку
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева опубликовала в Stories свежее фото, на котором она запечатлена с экспертом в области моды, стилистом Владом Лисовцом. На снимке супруга актера Кирилла Сафонова позирует с челкой. Отметим, что после родов новоиспеченная мамочка не стала замыкаться в четырех стенах. Саша ведет активную деятельность в Instagram. И хоть певица старалась не комментировать свое интересное положение, она не стала скрывать от поклонников, что родила первенца.

Савельева делилась первыми кадрами с младенцем еще в апреле. При этом личико сына певица показывать не стала. Также исполнительница публиковала снимки с прогулок, на которых она позировала с коляской.

Саша Савельева
Саша Савельева поделилась совместным снимком с Владом Лисовцом (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

Ранее Саша Савельева подтвердила, что она покинула девичий коллектив «Фабрики». По словам певицы, сейчас все свои силы она хочет направить на семью и воспитание сына.

«Меня ждут перемены которые привнесут новое и в жизнь, и в творчество. Да, немного страшно переворачивать страницу, но должна признаться, мне жутко интересно, что меня ждет впереди. Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне. Теперь я знаю, ради кого я буду петь!» – отметила Савельева.

Напомним, что у супруга певицы Кирилла Сафонова есть уже взрослая дочь Анастасия. Сама Саша легко нашла язык со своей падчерицей, которая была рада рождению братика.

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Влад Лисовецзвездные детиКирилл СафоновСаша Савельева
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Савельева поддержала тренд на удлиненную челку
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