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Осадок остался: Лорак не хочет выходить замуж после истории с Налчаджиоглу

Несмотря на то, что украинская исполнительница вполне гармонично ощущает себя в новых отношениях, она не стремится к супружеству.

Осадок остался: Лорак не хочет выходить замуж после истории с Налчаджиоглу
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Ани Лорак рассказала о том, что она смогла обрести настоящее женское счастье. Сейчас украинская исполнительница строит отношения с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Несмотря на то, что артистка вполне довольна тем, как развивается ее роман, она не готова связывать себя узами брака после истории с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым знаменитость прожила четырнадцать лет. Ани призналась, что развод дался ей непросто и был мучительным.

По словам певицы, она больше не верит в «замужество», в то, что брак «что-то может дать». Ани подметила, что все супружество влюбленные дорожат друг другом, боятся обидеть близкого человека, потерять.

«Есть постоянное желание как-то удивлять, радовать, завоевывать человека… Честно, я не готова выходить замуж», — уточнила Лорак в интервью «ОК!».

Дочь Ани Лорак смогла подружиться с новым возлюбленным мамы (Фото: Instagram.com/anilorak)

Певица не скрывает: ее нынешний избранник солидарен с ней в этом вопросе. Ани старается не допускать в свою жизнь посторонних, тех, кто любит советовать, сплетничать и обсуждать. Исполнительница уверена, что человек должен сам бороться за свое счастье, оберегая его от завистников.

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Осадок остался: Лорак не хочет выходить замуж после истории с Налчаджиоглу
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