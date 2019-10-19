Смена имиджа: 41-летняя Лорак отрезала челку

41-летняя Ани Лорак решилась на смену имиджа – звезда подстригла довольно густую челку. Многим поклонникам новый облик певицы пришелся по вкусу.

Новый образ Лорак первыми увидели участники турне, которое сейчас совершает певица по России и странам ближнего зарубежья. Невозможно было подумать, что юной девушке, которая выходила на сцену уже больше 40 лет.

Сиреневый наряд, в котором выступала певица, больше походил на купальник, чем на эстрадный костюм. Видимо, звезде очень хотелось подчеркнуть свою удивительную стройность.

«Это был особенный тур, домашний! Чувствовалось, что вы максимально расслаблены, что рядом с вами любимый человек и любимый зритель», – написала Лорак в своем блоге.

«Какая классная, с челкой круто! Красота!», «Снова челка, отлично!», «Невозможно устоять перед энергией нашей красавицы», — прокомментировали изменившийся внешний вид звезды фолловеры. Некоторые подписчики певицы решили, что Лорак надела парик.