Звездный стиль

Костюмчик маловат: Ани Лорак блеснула грудью на съёмках клипа

41-летняя певица похвасталась подтянутой фигурой и тонкой талией.

Костюмчик маловат: Ани Лорак блеснула грудью на съёмках клипа
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ани Лорак опубликовала в Instagram свежий кадр, который был сделан на съемочной площадке нового клипа. Украинская певица призналась, что в скором времени порадует верных почитателей долгожданной премьерой. Однако вдаваться в подробности знаменитость не стала. Перед объективом фотокамеры экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу предстала в весьма провокационном костюме, оголив грудь.

Возлюбленная 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба продемонстрировала подтянутую фигуру и тонкую талию, примерив мини-топ. Снимок знаменитости меньше, чем за час оценили порядка ста тысяч человек. Ранее близкий друг Лорак — певец Сергей Лазарев сделал артистке комплимент, подметив, что исполнительница невероятно похорошела. И тому есть причина, в недавнем интервью Ани призналась, что чувствует себя по настоящему счастливой женщиной. Певица сумела встретить достойного мужчину.

По словам артистки, ее избранник не только окружил ее заботой и любовью. Он с легкостью нашел общий язык с ее восьмилетней дочкой Софией. Лорак не стала скрывать от наследницы новый роман, объяснив Соне, почему она больше не живет с ее папой.

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Ани ЛоракЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьемода и стильСергей Лазарев
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Костюмчик маловат: Ани Лорак блеснула грудью на съёмках клипа
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