Костюмчик маловат: Ани Лорак блеснула грудью на съёмках клипа

41-летняя Ани Лорак опубликовала в Instagram свежий кадр, который был сделан на съемочной площадке нового клипа. Украинская певица призналась, что в скором времени порадует верных почитателей долгожданной премьерой. Однако вдаваться в подробности знаменитость не стала. Перед объективом фотокамеры экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу предстала в весьма провокационном костюме, оголив грудь.

Возлюбленная 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба продемонстрировала подтянутую фигуру и тонкую талию, примерив мини-топ. Снимок знаменитости меньше, чем за час оценили порядка ста тысяч человек. Ранее близкий друг Лорак — певец Сергей Лазарев сделал артистке комплимент, подметив, что исполнительница невероятно похорошела. И тому есть причина, в недавнем интервью Ани призналась, что чувствует себя по настоящему счастливой женщиной. Певица сумела встретить достойного мужчину.

По словам артистки, ее избранник не только окружил ее заботой и любовью. Он с легкостью нашел общий язык с ее восьмилетней дочкой Софией. Лорак не стала скрывать от наследницы новый роман, объяснив Соне, почему она больше не живет с ее папой.