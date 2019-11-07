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Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель объявила о второй беременности

Девушка заявила, что любовь творит чудеса.

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель объявила о второй беременности
Ольга Рапунцель с мужем и дочкой. фото: instagram.com/olyarapunzel/

Ольга Рапунцель является одной из самых ярких участниц «Дома-2». Вслед за ней на проект пришла ее сестра Алена. Правда романы девушки оказываются скоротечными. А вот Ольга смогла построить крепкую семью с Дмитрием Дмитриенко. Они не только поженились, но и не так давно стали родителями. Длинноволосая красавица родила дочку Василису. Сейчас крохе уже полтора года. Никто не ожидал, сто так быстро молодые родителя захотят завести второго ребенка.

Накануне Ольга поделилась радостной новостью. Она подтвердила слухи о второй беременности.

«Друзья, вот и пришло время рассказать вам…Мы долго думали, переживали, как же нам сказать об этом, так вот любовь творит чудеса! Я беременна! Мы с Мужем ждём второго ребёнка», — рассказала звезда телестройки.

К слову, пока она старается не демонстрировать свой округлившийся живот. На новом фото девушка позирует в облегающем трикотажном платье нежно-розового цвета. Она сидит на полу и прикрывает область живота букетом цветов. Однако поклонники рады ща Рапунцель. Они поздравили ее со скорым пополнением в семье. Участница реалити-шоу хоть иногда и ошибается в том, сколько лет ее дочери, но все же является заботливой и хорошей мамой.

«Ого, поздравляем», «Дети наше счастья», «Растите большими», «Побольше позитива, меньше негатива! Мы за вас рады», — стали комментировать пост подписчики. Напомним, что Ольга и Дмитрий вместе уже больше двух лет. Летом они отпраздновали бумажную годовщину со дня свадьбы. Ради такого события влюбленные побывали в Турции.

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Тэги:

беременность и родыЗвездные детиОльга Рапунцель
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Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель объявила о второй беременности
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