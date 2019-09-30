НОВОСТИ

Ольге Рапунцель пришлось вызвать скорую для дочери

У девочки поднялась высокая температура.

Ольге Рапунцель пришлось вызвать скорую для дочери
Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel

У участников проекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко растет дочь Василиса. Обе звезды регулярно делятся с подписчиками, рассказывая подробности о воспитании девочки. Поэтому когда у Василисы случились проблемы со здоровьем, Ольга тут же написала об этом в своем блоге. 

Рапунцель рассказала, что у девочки поднялась температура. Причина — обычная простуда, однако телезвезда запаниковала. «Распереживалась, растрогалась за нашу малышку, вызвали скорую, на следующий день приехал наш врач, назначил нам лечение и мы сейчас на больничном, когда болеют наши детки, так и хочется всю эту болячку взять на себя», — поделилась она. 

Рапунцель призналась, что ей как маме стоит быть более спокойной и позитивной. «Ребёнок смотрит мамиными глазами, только наша любовь и забота поможет нашим деткам скорее выздороветь», — добавила девушка. Подписчики высказали слова поддержки Ольга и пожелали ее дочке как можно скорее поправиться. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом -2»дети звездДмитрий ДмитриенкоОльга Рапунцель
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольге Рапунцель пришлось вызвать скорую для дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: