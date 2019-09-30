Ольге Рапунцель пришлось вызвать скорую для дочери

У участников проекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко растет дочь Василиса. Обе звезды регулярно делятся с подписчиками, рассказывая подробности о воспитании девочки. Поэтому когда у Василисы случились проблемы со здоровьем, Ольга тут же написала об этом в своем блоге.

Рапунцель рассказала, что у девочки поднялась температура. Причина — обычная простуда, однако телезвезда запаниковала. «Распереживалась, растрогалась за нашу малышку, вызвали скорую, на следующий день приехал наш врач, назначил нам лечение и мы сейчас на больничном, когда болеют наши детки, так и хочется всю эту болячку взять на себя», — поделилась она.

Рапунцель призналась, что ей как маме стоит быть более спокойной и позитивной. «Ребёнок смотрит мамиными глазами, только наша любовь и забота поможет нашим деткам скорее выздороветь», — добавила девушка. Подписчики высказали слова поддержки Ольга и пожелали ее дочке как можно скорее поправиться.