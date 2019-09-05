Рапунцель из «Дома-2» забыла возраст собственной дочери

Красотка Ольга Рапунцель частенько делится с подписчиками фотографиями с дочкой Василисой. Девочка растет копией мамы. А еще невероятно милой и смышленой.

Только вот Оля, кажется, настолько забегалась, что спутала возраст собственной дочери в ее же день рождения.

Молодая мама просчиталась на целый месяц, когда писала поздравление, что ее крошке 1,5 года. Потом пыталась доказать, что фолловеры ее не так поняли. В итоге же Рапунцель все-таки была вынуждена прислушаться к замечаниям и исправить ошибку, написав, что дочке 1 год и 5 месяцев.

На день рождения Василисы Оля с мужем решили выехать «за периметр» и провести время вне камер.

«Я просто кайфую и отдыхаю, когда мы все вместе выезжаем вне камер по мере возможности и можем выдохнуть от всех провокаций», — заметила Рапунцель.