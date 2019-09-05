ЗВЕЗДЫ

Рапунцель из «Дома-2» забыла возраст собственной дочери

Девушка просчиталась с возрастом малышки Василисы на целый месяц.

Рапунцель из «Дома-2» забыла возраст собственной дочери

Красотка Ольга Рапунцель частенько делится с подписчиками фотографиями с дочкой Василисой. Девочка растет копией мамы. А еще невероятно милой и смышленой.

Только вот Оля, кажется, настолько забегалась, что спутала возраст собственной дочери в ее же день рождения.

Молодая мама просчиталась на целый месяц, когда писала поздравление, что ее крошке 1,5 года. Потом пыталась доказать, что фолловеры ее не так поняли. В итоге же Рапунцель все-таки была вынуждена прислушаться к замечаниям и исправить ошибку, написав, что дочке 1 год и 5 месяцев.

На день рождения Василисы Оля с мужем решили выехать «за периметр» и провести время вне камер.

«Я просто кайфую и отдыхаю, когда мы все вместе выезжаем вне камер по мере возможности и можем выдохнуть от всех провокаций», — заметила Рапунцель.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»«Дом-2»: последние новостидети звездОльга Рапунцель

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рапунцель из «Дома-2» забыла возраст собственной дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: