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Алена Рапунцель из «Дома-2» рассталась с Романом Макеевым

Звезда телепроекта рассказала об этом на шоу «Бородина против Бузовой».

Алена Рапунцель из «Дома-2» рассталась с Романом Макеевым
Алена Рапунцель с сыном. Фото: instagram.com/alenatoffi_official

Алена Рапунцель и Роман Макеев считались одной из самых популярных пар среди зрителей проекта «Дом-2». Однако, судя по всему, их роману пришел конец. По крайней мере, так заявила Алена в беседе с Ольгой Бузовой. По словам девушки, она «устала решать все проблемы сама». Она заявила, что Роман никак ей не помогал. 

Влад Кадони заметил, что Алена уже не первый раз пытается исправить своего возлюбленного — до этого у нее были отношения с Ильей Яббаровым, чьим характером она также была недовольна. В защиту Алены выступила Ольга Орлова, сказав, что Рапунцель испытывала к Макееву искренние чувства. 

Сам же Макеев в студии отсутствовал, так как временно покинул проект. С Аленой остался Илья Яббаров — он приехал с Сейшельских островов, где пытался наладить отношения с Настей Голд. 

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«Дом -2»Алена РапунцельИлья ЯббаровРоман Макеев
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Алена Рапунцель из «Дома-2» рассталась с Романом Макеевым
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