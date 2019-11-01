Алена Рапунцель надеется выиграть квартиру, спев про самое дорогое в жизни

В то же время Илья Яббаров собирается пригласить всех в роскошный ресторан в рамках борьбы за премию «Человек года» на проекте «Дом-2».

Участники проекта «Дом-2» продолжают состязаться за право называться «Человеком года». Во втором этапе конкурса им предстоит продемонстрировать свои вокальные данные. Исполнитель лучшей песни получит квартиру в Москве.

В песенном баттле Алексей Безус перевоплотится в рок-звезду, Милена Безбородова исполнит песню в стиле фолк, Ирина Пингвинова пригласит слушателей отправиться в сказочную зиму. Свои сюрпризы приготовили и другие участники. Алена Рапунцель, например, намерена спеть про самое дорогое, что у нее есть. А шансонье Илья Яббаров исполнит свой номер в шикарном ресторане.

Как и всегда, участники не смогут обойтись без интриг и скандалов. В финал пройдут только два человека. А победителя выберут участники проекта. Понаблюдать за песенным баттлом можно будет уже в это воскресенье в 23:00 на телеканале «ТНТ».