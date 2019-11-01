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Алена Рапунцель надеется выиграть квартиру, спев про самое дорогое в жизни

В то же время Илья Яббаров собирается пригласить всех в роскошный ресторан в рамках борьбы за премию «Человек года» на проекте «Дом-2».

Алена Рапунцель надеется выиграть квартиру, спев про самое дорогое в жизни
Участники исполнят песни в разных стилях. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Участники проекта «Дом-2» продолжают состязаться за право называться «Человеком года». Во втором этапе конкурса им предстоит продемонстрировать свои вокальные данные. Исполнитель лучшей песни получит квартиру в Москве. 

Ради главного приза некоторые изменились до неузнаваемости
Ради главного приза некоторые изменились до неузнаваемости. Фото: пресс-служба канала ТНТ

В песенном баттле Алексей Безус перевоплотится в рок-звезду, Милена Безбородова исполнит песню в стиле фолк, Ирина Пингвинова пригласит слушателей отправиться в сказочную зиму. Свои сюрпризы приготовили и другие участники. Алена Рапунцель, например, намерена спеть про самое дорогое, что у нее есть. А шансонье Илья Яббаров исполнит свой номер в шикарном ресторане. 

Победителя определят участники проекта
Победителя определят участники проекта. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Как и всегда, участники не смогут обойтись без интриг и скандалов. В финал пройдут только два человека. А победителя выберут участники проекта. Понаблюдать за песенным баттлом можно будет уже в это воскресенье в 23:00 на телеканале «ТНТ». 

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Тэги:

«Дом-2»«Человек года»Алена РапунцельбаттлИлья ЯббаровконкурсТНТ
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Алена Рапунцель надеется выиграть квартиру, спев про самое дорогое в жизни
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