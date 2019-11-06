48-летняя Кудрявцева в Риме довела мужа-хоккеиста до изнеможения

48-летняя Лера Кудрявцева на каникулах в Риме довела мужа-хоккеиста до изнеможения. Ведущая шоу «Секрет на миллион» воспользовалась перерывом в съёмкам, посвятив свободное время любимому мужчине. Знаменитость организовала для себя и 32-летнего избранника путешествие в Италию. В Stoeris соведущая Оскара Кучеры в программе «Звезды сошлись» поделилась впечатлениями от отпуска. Вот только муж Кудрявцевой явно не разделяет восторгов и энтузиазма теледивы.

«Птички поют. Муж у меня немножко устал. А я бодра и весела», — со смехом обращается к поклонникам Кудрявцева.

Тем временем за кадром раздается недовольный голос Игоря Макарова, измученного долгими пешими прогулками с женой.

«Восемь часов ходить!» — разочарованно напоминает хоккеист. «Устал он ходить! Я бы еще ходила и ходила. Рим — мой любимый город», — добавила Лера, перебив тираду избранника.

Напомним, что еще год назад, в августе 2018 года, Кудрявцева во второй раз стала мамой. Телеведущая родила от хоккеиста дочку Машу. В эфире шоу «Звезды сошлись», обсуждая похождения неверных мужей-артистов, Лера заявила, что тут же подаст на развод, если узнает о любовных интрижках Игоря.