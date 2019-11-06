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«Не пугайте меня»: Кучера высказался о бизнесе 14-летнего сына

Соведущий Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на НТВ гордится достижением старшего отпрыска.

«Не пугайте меня»: Кучера высказался о бизнесе 14-летнего сына
Оскар Кучера (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, старший из детей Оскара Кучеры — четырнадцатилетний Саша Марков открыл свой собственный интернет-магазин по продаже модной обуви. И, как выяснилось, обошелся без помощи звездных родителей. В эксклюзивном интервью нашему изданию соведущий Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на НТВ признался, что гордится сыном-подростом. Наследник шоумена вырос самостоятельным и самодостаточным. Александр сам зарабатывает на карманные расходы, развивая бизнес в Интернете.

«К этой идее он пришел самостоятельно. Мы его никак не подталкивали. Для Саши этот проект далеко не первый. У него была своя команда по уборке мусора. Ребята разбирали захламленные гаражи и балконы… что-то выбрасывали, какие предметы раздавали или распродавали», — отметил Кучера.

При этом шоумен не стал скрывать, что его сын занялся бизнесом не от нужды. Просто юноша хотел заняться чем-то полезным, реализовать в жизнь задуманное.

«Если человек сам зарабатывает деньги, значит ему их не выделяют? Не пугайте меня. Подросток адекватно хочет делать бизнес, он у меня два года подряд занимает первое место на всероссийской олимпиаде по экономике. Парень просто с мозгами. Это очевидно. Есть своя бизнес-жилка», — резюмировал телеведущий.

Кучера не сомневается, что Саша в будущем будет заниматься совершенно другими вещами. Однако пока он не имеет ничего против того, что его сын реализуется, как личность. Тем более, что личный бизнес, по словам шоумена, нисколько не мешает юноше учиться. Ведь он круглый отличник.

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Тэги:

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«Не пугайте меня»: Кучера высказался о бизнесе 14-летнего сына
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