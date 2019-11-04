Кудрявцева продемонстрировала идиллию с Макаровым на отдыхе в Риме

Лера Кудрявцева год назад снова стала мамой. Много лет прошло с того момента, как она вырастила своего первенца — сына Жана, поэтому о маленькой наследнице Маше телеведущая заботится как о первом ребенка. Она буквально потеряла покой. Девушка все время переживает за кроху, тепло ее одевает, чтобы девочка не заболела, выбирает безопасные аттракционы и старается не покидать ее надолго.

Уикенд Лера провела с крохой, а вот 4 ноября она уже оказалась в Риме. Вязла она в поездку дочку или решила провести три дня только с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, так и осталось тайной. Однако никто не станет сомневаться, что молодому супругу ведущей «Секрета на миллион» тоже нужно внимание. Они весь день провели, гуляя по городу и осматривая достопримечательности. Супруги увидели развалины старинного города и знаменитый Колизей.

Кудрявцева не удержалась и сделала совместное фото с мужем. В кадре она позирует, прижавшись к спортивному телу Макарова, который был облачен в белую футболку и бейсболку. Свои глаза спортсмен спрятал под козырьком кепки, но никто не усомнился в том, что он смотрел на красавицу-супругу. Пара продемонстрировала настоящую идиллию. Поклонники восхитились трогательным кадром.

Отметим, что Лера долгое время не могла обрести счастье в личной жизни. Первые два брака телеведущей закончились разводом, а роман с Сергеем Лазаревым не увенчался свадьбой, но им удалось остаться хорошими друзьями. Именно в передаче блондинки певец признался, что воспитывает не только сына, но и дочку. А вот с хоккеистом Кудрявцева счастлива уже шесть лет. Ее нисколько не смущает разница в возрасте. Игорь младше своей избранницы на 16 лет.