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Кудрявцева выведала у Милявской причину развода с пятым мужем

Украинская исполнительница решилась на откровенный разговор в студии шоу «Секрет на миллион».

Кудрявцева выведала у Милявской причину развода с пятым мужем

Лолита Милявская согласилась принять участие в съемках нового выпуска шоу «Секрет на миллион». Так, Лере Кудрявцевой удалось выведать у певицы причину, побудившую их с Дмитрием Ивановым объявить о разрыве. По некоторой информации, именно возлюбленный украинской исполнительницы подал на развод. Также уточнялось, что избранник Лолиты — тренер по сквошу — сумел завести отношения на стороне, якобы Дмитрий закрутил роман с обеспеченной женщиной, владелицей салона красоты. Эти слухи дошли и до близкого друга Милявской — 66-летнего Аркадия Укупника.

Лера Кудрявцева выведала у Лолиты Милявской причину ее развода с пятым мужем (Фото: Instagram.com/leratv)

Сама же Лолита заявила, что их разрыв с Дмитрием стал обоюдным решением. Всеми подробностями, касающимися ее взаимоотношений с пятым мужем, певица делилась в студии Леры Кудрявцевой. Новый выпуск шоу «Секрет на миллион» выйдет в эфир в субботу, 9 ноября, в 21.00 по московскому времени на телеканале НТВ.

Ранее в студии программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят» Аркадий Укупник подметил, что всегда сомневался в избраннике Лолиты. Певец полагал, что Дмитрий живет с именитой артисткой только из-за корыстных побуждений.

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Тэги:

Аркадий УкупникДмитрий ИвановЛера КудрявцеваЛолита МилявскаяПрограмма "Секрет на миллион"
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Кудрявцева выведала у Милявской причину развода с пятым мужем
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