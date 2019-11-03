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«Маша, рули!»: Кудрявцева привела годовалую дочь на аттракцион для малышей

Ведущая программы «Секрет на миллион» провела уикенд в компании мужа-хоккеиста и маленькой Маши.

«Маша, рули!»: Кудрявцева привела годовалую дочь на аттракцион для малышей
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Лера Кудрявцева не скрывает: с рождением дочери Маши она потеряла всякий покой. Ведущая программы «Секрет на миллион» постоянно волнуется за годовалую наследницу, отправляясь в командировку или задерживаясь на съемочной площадке. Именно по этой причине, возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова выбрала для годовалой крохи самый безобидный аттракцион — мини-авто. Наследница телеведущей не капризничала в игровой комнате и с удовольствием осваивала новый вид транспорта, следуя советам отца.

«Маша, рули!!» — подсказывал дочери Игорь Макаров, оставшийся за кадром видеоролика.

Маша за рулем мини-авто (Фото: Instagram.com/leratv)

По словам Леры, ее дочурка не смогла устоять перед манежем с разноцветными шариками. Не обращая внимание на взрослых, кроха сама подошла к играющим с пластиковыми мячиками детям. Игорь Макаров помог малышке перебраться через импровизированный вольер к шарам, которые заинтересовали девочку.

Лера Кудрявцева привела дочь в игровую комнату (Фото: Instagram.com/leratv)

В одном из интервью Лера Кудрявцева призналась, что редко появляется на светских раутах и старается не засиживаться на юбилеях. Ведь дома ее ждет маленькая Маша. Словам телеведущий вторит и Сергей Лазарев. Все свободное время он уделяет пятилетнему сыну Никите и годовалой дочке Анечке. Артист признался, что малышей выносили разные суррогатные матери, однако у них одна биологическая мама. Поэтому, по словам певца, у его детей стопроцентное родство.

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Тэги:

дети звездЗвездные детикрасота вне возрастакрасота и здоровьеЛера Кудрявцева
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«Маша, рули!»: Кудрявцева привела годовалую дочь на аттракцион для малышей
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