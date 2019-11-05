36-летняя Бородина ответила на вопрос о суррогатном материнстве

Ксения Бородина для многих является примером не только хорошей телеведущей, но и идеальной мамы. Она заботится о десятилетней дочке Марусе от первого мужа и трехлетней Теоне от нынешнего супруга Курбана Омарова. Несмотря на свою занятость, звезда старается максимум времени проводить с семьей. Порой для этого она отказывается от светских тусовок. А каникулы наследницы телеведущей всегда проводят очень занимательно. Так, накануне они вернулись из Швейцарии.

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Поклонники время от времени подозревают Ксению в беременности. Сама она давно признавалась, что не хочет третьего ребенка. «У нас дома и так „Бангладеш“ какой-то — так я это называю!» — заверяла весной телеведущая. Каждая ее поездка в отпуск с семьей и нянями выливается в целое испытание. А накануне пользователи Сети поинтересовались у Бородиной, как она относится к суррогатному материнству.

«Если бы я очень хотела стать мамой, то, наверное, ко всем методам прибегла бы», — ответила знаменитость.

Хоть она и построила свой ответ в прошедшем времени, не исключено, что в будущем, когда ее наследницы вырастут и упорхнут из родительского гнезда, Ксения снова захочет познать радость материнства. Тогда она сможет прибегнуть к услугам суррогатной матери. В последнее время многие артисты в уже зрелом возрасте решаются снова стать родителями. Так сделала Эммануил Виторган, в этом году он объявил, что у него родилась дочь Клара. И это при том, что только в прошлом году у него появилась дочь Этель. Также Дмитрий Маликов с помощью суррогатной матери обзавелся сыном Марком.