ЗВЕЗДЫ

36-летняя Бородина ответила на вопрос о суррогатном материнстве

Телеведущая отметила, что такие методы стать мамой ее не пугают.

36-летняя Бородина ответила на вопрос о суррогатном материнстве
Ксения Бородина с дочкой. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина для многих является примером не только хорошей телеведущей, но и идеальной мамы. Она заботится о десятилетней дочке Марусе от первого мужа и трехлетней Теоне от нынешнего супруга Курбана Омарова. Несмотря на свою занятость, звезда старается максимум времени проводить с семьей. Порой для этого она отказывается от светских тусовок. А каникулы наследницы телеведущей всегда проводят очень занимательно. Так, накануне они вернулись из Швейцарии.

Поклонники время от времени подозревают Ксению в беременности. Сама она давно признавалась, что не хочет третьего ребенка. «У нас дома и так „Бангладеш“ какой-то — так я это называю!» — заверяла весной телеведущая. Каждая ее поездка в отпуск с семьей и нянями выливается в целое испытание. А накануне пользователи Сети поинтересовались у Бородиной, как она относится к суррогатному материнству.

«Если бы я очень хотела стать мамой, то, наверное, ко всем методам прибегла бы», — ответила знаменитость.

Ксения Бородина о суррогатном материнстве. Фото: instagram.com/borodylia/

Хоть она и построила свой ответ в прошедшем времени, не исключено, что в будущем, когда ее наследницы вырастут и упорхнут из родительского гнезда, Ксения снова захочет познать радость материнства. Тогда она сможет прибегнуть к услугам суррогатной матери. В последнее время многие артисты в уже зрелом возрасте решаются снова стать родителями. Так сделала Эммануил Виторган, в этом году он объявил, что у него родилась дочь Клара. И это при том, что только в прошлом году у него появилась дочь Этель. Также Дмитрий Маликов с помощью суррогатной матери обзавелся сыном Марком.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиКсения Бородинасуррогатное материнство
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
36-летняя Бородина ответила на вопрос о суррогатном материнстве
Интересно?
Поделись с друзьями: