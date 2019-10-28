Ксения Бородина встала на сторону Самохвалова в «Служебном романе»

Телеведущая считает, что антагонист фильма поступил не так уж и плохо.

Телеведущая Ксения Бородина в очередной раз пересмотрела культовый советский фильм «Служебный роман» и обратила внимание на одну важную вещь в этой картине. Женщина отметила, что в детстве ей было очень жаль Ольгу (персонажа Светланы Немоляевой), которая была явной жертвой в этой истории, но сейчас она видит в ней «неадекватная тетку, которая возомнила, что детские чувства нужно реанимировать».

Бородина вспомнила, как Ольга открыто и даже дерзко флиртует с Самохваловым (персонаж Олега Басилашвили) по сюжету картины, и призналась, что боится таких женщин, ведь они «идут по головам всех».

«Понятно, что этот Самохвалов — жуткий понторез, и то, что он обнародовал эти письма, мерзко, но он же предварительно сделал 33 намёка. Одно то, как он сел в тачку, а она под дождем на остановку пошла, не дало ей понять, что мужчина не заинтересован», — пишет Ксения в Instagram.

Она назвала Эльдара Рязанова гениальным режиссером, истории которого до сих пор цепляют зрителей за живое, а персонажи — актуальны во все времена.