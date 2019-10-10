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Эммануил Виторган назвал 57-летнюю жену «уникальной девочкой»

По словам 79-летнего актера, Ирина Млодик окружила его заботой.

Эммануил Виторган назвал 57-летнюю жену «уникальной девочкой»
Виторган без ума от своей супруги/globallookpress.com

Актёр Эммануил Виторган очень тепло отозвался о своей супруге Ирине Млодик, которая моложе его на 22 года. Как он сказал, после рождения двух дочерей жена не стала меньше уделять ему времени. Причем она делает все, чтобы он был окружен ее заботой и лаской. «Она – уникальная девочка. Моложе меня на двадцать с лишним лет», — заметил Эммануил Виторган.

Эммануил Виторган. Фото
Виторган очень любит свою супругу/globallookpress.com

Как сказал актер, с женой он не ощущает разницу в возрасте. При этом Виторган заметил, что не находил себе места в этой жизни после смерти второй супруги актрисы Аллы Балтер, которая ушла из жизни в 2000 году. Именно от нее у актера родился сын Максим Виторган. Как сказал актер, он был не прав, когда считал, что жизнь после смерти Балтер остановилась.

Отметим, что сейчас Эммануил Виторган, у которого в декабре нынешнего года юбилей, находится в прекрасной форме. Сам он считает, что все это благодаря ближайшим родственникам. Они у него были долгожителями.

Виторган отчетливо помнит, как отмечал столетие со дня рождения своего деда. Праздник проходил в Одессе. Сам он сдаваться не собирается и рассчитывает дожить до своего столетия, сообщает «Собеседник».

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Алла БалтерИрина МлодикМаксим ВиторганЭммануил Виторган
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Эммануил Виторган назвал 57-летнюю жену «уникальной девочкой»
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