ЗВЕЗДЫ

Бородина в очередной раз вступилась за неработающего мужа

Поклонникам давно было интересно узнать, благодаря чему зарабатывает супруг телеведущей.

Бородина в очередной раз вступилась за неработающего мужа
Ксения Бородина. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина ведет проект «Дом-2» с его основания. Она давно стала любимой телеведущей многих зрителей, поэтому к ней часто обращаются фанаты за советом. Сама девушка не только строит карьеру, но и успешно заботиться о двух дочерях, с которыми недавно отдохнула в Швейцарии. Тогда поклонники удивились тому, что компанию звезде в поездке составила подруга, а не муж Курбан Омаров. Многие заподозрили, что между супругами произошел разлад.

Но в беседе с подписчиками Ксения не только внесла ясность касательно отношений с возлюбленным, но и многих других аспектов своей жизни. «У него были дела в Москве, и мы решили организовать тур с девочками», — объяснила она. Также телеведущая развеяла слухи, что поссорилась с коллегой Ольгой Орловой и что ее в передаче «Перезагрузка» якобы вскоре заменит Дарья Клюкина. «А кто вообще пустил этот слух?! В этой жизни все возможно, я не хозяйка канала, но контракт заключен со мной и веду эту программу я», — высказалась Бородина.

Одна из подписчиц поинтересовалась у знаменитости, кем работает ее супруг. Похоже, что телеведущей надоело объяснить, что Курбан — бизнесмен. По некоторым данным, он владеет сетью ювелирных магазинов, а также развивает бизнес в строительной сфере. Однако Ксения просто объяснила, что ее избранник не клерк и не заурядный рабочий.

«Поверьте, не всем мужчинам надо работать на дядю и с утра до вечера сидеть в офисе. Кто-то сумел создать себе базу и подготовить почву для жизни и иметь постоянный доход», — рассказала она.

фото: instagram.com/borodylia/

Напомним, что сама телеведущая тоже не жалуется на гонорары. Деньги ей приносит не только основная работа, но также корпоративы, реклама в соцсетях и различные съемки. Только за одно полугодие в 2018 году за рекламу в соцсетях гонорары Бородиной могли достигнуть 42 миллионов рублей. Не удивительно, что семья знаменитости любит отдыхать на дорогих курортах, останавливаться в пятизвездочных отелях. А ездит Бородина на новом «гелентвагене» за 13 миллионов рублей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные семьиКсения БородинаКурбан Омаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бородина в очередной раз вступилась за неработающего мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: