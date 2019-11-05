Бородина в очередной раз вступилась за неработающего мужа

Ксения Бородина ведет проект «Дом-2» с его основания. Она давно стала любимой телеведущей многих зрителей, поэтому к ней часто обращаются фанаты за советом. Сама девушка не только строит карьеру, но и успешно заботиться о двух дочерях, с которыми недавно отдохнула в Швейцарии. Тогда поклонники удивились тому, что компанию звезде в поездке составила подруга, а не муж Курбан Омаров. Многие заподозрили, что между супругами произошел разлад.

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Но в беседе с подписчиками Ксения не только внесла ясность касательно отношений с возлюбленным, но и многих других аспектов своей жизни. «У него были дела в Москве, и мы решили организовать тур с девочками», — объяснила она. Также телеведущая развеяла слухи, что поссорилась с коллегой Ольгой Орловой и что ее в передаче «Перезагрузка» якобы вскоре заменит Дарья Клюкина. «А кто вообще пустил этот слух?! В этой жизни все возможно, я не хозяйка канала, но контракт заключен со мной и веду эту программу я», — высказалась Бородина.

Одна из подписчиц поинтересовалась у знаменитости, кем работает ее супруг. Похоже, что телеведущей надоело объяснить, что Курбан — бизнесмен. По некоторым данным, он владеет сетью ювелирных магазинов, а также развивает бизнес в строительной сфере. Однако Ксения просто объяснила, что ее избранник не клерк и не заурядный рабочий.

«Поверьте, не всем мужчинам надо работать на дядю и с утра до вечера сидеть в офисе. Кто-то сумел создать себе базу и подготовить почву для жизни и иметь постоянный доход», — рассказала она.

Напомним, что сама телеведущая тоже не жалуется на гонорары. Деньги ей приносит не только основная работа, но также корпоративы, реклама в соцсетях и различные съемки. Только за одно полугодие в 2018 году за рекламу в соцсетях гонорары Бородиной могли достигнуть 42 миллионов рублей. Не удивительно, что семья знаменитости любит отдыхать на дорогих курортах, останавливаться в пятизвездочных отелях. А ездит Бородина на новом «гелентвагене» за 13 миллионов рублей.