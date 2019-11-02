ЗВЕЗДЫ

Бородина отправилась на отдых в Швейцарию без мужа и няни

Телеведущая наслаждается красивыми видами с вершины горы и купается в бассейне.

Бородина отправилась на отдых в Швейцарию без мужа и няни
Ксения Бородина с дочкой Теоной. фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина не скрывает, что очень любит путешествовать. Однако у нее подрастают две дочери: десятилетняя Маруся и Теона, которой в декабре исполнится четыре года. Как известно, с детьми даже в отпуске бывает очень сложно. Они всегда к себе требуют особого внимания, поэтому во время поездки по США телеведущая предпочла оставить наследниц с няней и родственниками, а сама провела время с мужем Курбаном Омаровым.

Не прошло и месяца, как Ксения снова покинула Россию. На этот раз она приехала в Швейцарию со своими детьми и подругой, а вот мужа звезда предпочла оставить дома. Сначала дружная компания взобралась на гору и сделала завораживающие кадры среди облаков, а потом Бородина отправилась заселяться в роскошный отель.

Первым делом девушка забралась в бассейн на открытом воздухе, расположенном прямо на склоне горы с красивым видом на озера. Дети телеведущей, который проводят каникулы в таком необычном месте, были рады поплескаться в воде.

«Сказочное место, виды такие бомбические на озёра, разглядываешь эти виды, понять не можешь это картинка с открытки или реальность. СПА это отдельная история. Дети в восторге! Хотелось конечно в какой-то момент просто поплавать в тишине, но это не наш вариант, а таааак хотелось. Мууууууж нам надо сюда вдвоём», — поделилась впечатлениями Бородина.

Утром телеведущая сделала фото у панорамного окна, оголив свои стройные ноги. А позже она устроила фотосессию в бассейне. Молодая мама облачилась в яркий купальник с глубоким декольте, а позади нее плыли облака. Поклонники восхитились невероятным кадром и похвалили звезду за то, что она держит себя в форме.

фото: instagram.com/borodylia/
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Бородина отправилась на отдых в Швейцарию без мужа и няни
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