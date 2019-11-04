ЗВЕЗДЫ

«Примадонна устала»: Дружинин высказался о концерте Пугачевой в Минске

На днях артистка выступила с аншлагом в Белоруссии.

«Примадонна устала»: Дружинин высказался о концерте Пугачевой в Минске
Егор Дружинин. фото: globallookpress.com

Алла Пугачева почти не дает концертов. В этом году она сделала исключение в связи с юбилеем. Артистке исполнилось 70 лет. Она сначала выступила в Москве, но билеты были настолько дорогими, что далеко не все смогли попасть на шоу. В ближайшие месяцы этот концерт покажут в кинотеатрах по всей стране. А накануне певица выступила в Минске. Белоруссию она давно считает своей второй родиной.

Как и ожидалось, Алла Борисовна собрала полный зал поклонников. Приехали посмотреть на нее и насладить вокалом даже Вера Брежнева. А на сцене вместе с Примадонной выступила балерина Анастасия Волочкова. Она даже продемонстрировала свой фирменный шпагат. Почти каждый номер звезды сопровождался декорациями и подтанцовкой. Среди танцоров были ученики известного хореографа и наставника шоу «Танцы» Егора Дружинина.

В соцсети он опубликовал видео с выступлением Пугачевой в берете, черной блузке и алой пышной юбке. В ярком образе она исполнила песню «Звезда».

«Концерт Аллы Пугачевой в Минске прошел убойно! Примадонна устала, но довольна. Танцовщики и актеры отработали на соточку. Вы ж мои умницы!!! Вова Гудым, Дима Масленников, Илона Бутырская земной поклон!!! За кулисами, на сцене, в зале у всех глаза на мокром месте. Магия! Спасибо, Алла Борисовна. Скоро в кинотеатрах! Все не зря», — высказался Дружинин.

Поклонники пришли в восторг от номера. Многие отметили, что Примадонна выступала в кедах. Примечательно, что свою команду Егор назвал в свое время КЕД. Пользователи Сети похвалили хореографа и талантливых танцоров.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева в МинскеЕгор Дружинин
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«Примадонна устала»: Дружинин высказался о концерте Пугачевой в Минске
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