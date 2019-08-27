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Егор Дружинин вывел в свет взрослых сыновей

Наставник шоу «Танцы» вместе с семьей пришел на премьеру фильма «Королевские каникулы».

Егор Дружинин вывел в свет взрослых сыновей

Новую анимационную историю об избалованной богатой собаке по кличке Трабл первыми увидели российские звезды. Среди гостей оказался и Егор Дружинин. Хореограф редко выходит в свет, а тут вдруг решил появиться на мероприятии, да еще и со всей своей семьей: супругой — актрисой Вероникой Ицкович и двумя сыновьями — 16-летним Тихоном и 11-летним Платоном.

Зрители заметили, как сильно выросли мальчишки. Более того, оба парня — копии папы. Ребята даже надели на красную дорожку кепки точно такие же, как и отец.

Егор Дружинин с сыновьями Тихоном и Платоном
Фото: Пресс-служба ТРЦ «Океания»

Удивительно, что несмотря на то, что Егор крайне редко показывает семью, он живет с супругой уже 25 лет. И называет именно Веронику главой их семьи.

«Без нее бы мы все давно пропали. Она же все помнит, знает и контролирует», — заметил он.

К слову, у пары также есть старшая дочь — 20-летняя Александра. Только вот у девушки уже давно своя жизнь, так что присутствовать с родителями на премьере та не смогла.

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«Королевские каникулы»«Танцы» на ТНТЕгор Дружинин

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Егор Дружинин вывел в свет взрослых сыновей
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